Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Donja Lastva
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Donja Lastva, Montenegro

Piso independiente Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en venta en un elegante complejo residencial de cuatro plantas situado en una u…
$168,729
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Piso 1/4
La casa residencial se encuentra en la primera línea de la costa adriática - a sólo 10 metro…
$409,729
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 147 m²
Piso 4/4
Ponemos a su atención un exquisito apartamento de dos dormitorios en la prestigiosa zona de …
$573,949
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Apartamento independiente Piso independiente en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Donja Lastva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 5
En la pintoresca zona de Donja Lastva, situada en la ciudad de Tivat, se planea construir un…
$140,475
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Complejo de apartamentos en una zona tranquila cerca del centro de la ciudadNos complace pre…
$386,537
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en un nuevo complejo residencial en el centro de Tiv…
$468,530
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3/3
Venta de apartamentos en un complejo de lujo Presentamos a su atención un apartamento en un…
$182,755
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
text
$412,276
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3/3
text
$164,702
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 3/4
text
$238,509
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 4
text
$152,062
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
text
$298,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram

Parámetros de las propiedades en Donja Lastva, Montenegro

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir