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Casa en condominio en venta en Tivat, Montenegro

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54 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 5/8
Apartamento amueblado con dos dormitorios, Alba edificio, Boka Complejo, Tivat Este luminoso…
$749,539
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Apartamento de lujo con 2 dormitorios, Edificio Sirocco, Boka Place, Porto Montenegro • 2 do…
$868,060
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 8/8
Moderno apartamento con dos dormitorios en el edificio Alba, complejo Boka Place, Porto Mont…
$834,699
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TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Piso 2/6
Apartamento totalmente amueblado con dos dormitorios y vistas panorámicas al mar en Porto Mo…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en 2B, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
2B, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 3/6
Lujo apartamento de una habitación de 83 m2 en el edificio Elena, situado en el complejo de …
$952,249
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Piso 3/4
Apartamento con dos dormitorios y garaje en Oporto Montenegro - Teuta residencia, en Tivat •…
$1,35M
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Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 244 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos a la venta un exclusivo ático en el complejo Baia bajo la dirección del hotel Rege…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Piso 2/4
Apartamento totalmente amueblado con dos dormitorios - Edificio Tara en el complejo de élite…
$1,73M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamento con dos dormitorios y vistas panorámicas al mar en Porto Montenegro - residencia…
$1,14M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/4
Apartamento de lujo con dos dormitorios en Regent 5*, complejo Porto Montenegro en Tivat • 2…
$2,48M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Amplio apartamento con 2 dormitorios en un moderno complejo residencial Ostro, que forma par…
$1,10M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Piso 4/4
Exclusivo apartamento con dos dormitorios y piscina privada en el edificio Ksenija, Porto Mo…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/4
Apartamento con un dormitorio y vistas al mar en Porto Montenegro - edificio Tara en Tivat •…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 5/8
Moderno y luminoso apartamento con dos dormitorios en la casa Ostro, como parte del nuevo ba…
$795,664
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Apartamento independiente Piso independiente en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Tivat, Montenegro
Número de plantas 5
*Foto de un apartamento típico en el complejo* Ofrecemos apartamentos en venta en un complej…
$124,885
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Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Número de plantas 6
Parámetros básicos: Ubicación: Porto Montenegro, Tivat. Plaza: 135 m2 Estructura: 2 dormitor…
$1,56M
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 437 m²
Piso 6/6
Elite ático con 3 dormitorios y vistas panorámicas al mar en la residencia Elena, Porto Mont…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 8
Porto Montenegro es un símbolo de la vida de élite en la costa adriática. Situado en el cora…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente en 7, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
7, Montenegro
Número de plantas 4
Ofrecemos apartamentos en venta en un nuevo complejo residencial Boka Verde, situado en la z…
$276,667
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 6
Los sueños de Dukley es un nuevo proyecto en Porto Montenegro, uno de los puertos deportivos…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Piso 8/8
Amplio ático de tres dormitorios en el edificio Ostro, parte del nuevo barrio de lujo de Bok…
$2,09M
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Apartamento independiente Piso independiente en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 4
Supreior Residence presenta una gama de apartamentos para cada gusto en su nuevo complejo en…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Ático con 3 dormitorios y vistas al mar - Edificio Ostro, Boka Place, en el complejo Porto M…
$1,85M
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Apartamento independiente Piso independiente en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 3
Casa en el Mar - una nueva estética de la vida frente a la costa adriática Casa en el Mar es…
$130,574
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 2/6
Apartamento amueblado con un dormitorio y vistas al mar, Baia, Regent Pool Club, Porto Monte…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 8/8
Apartamento de lujo: ático dúplex amueblado con vistas al mar y puerto deportivo Porto Monte…
$2,07M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 2/4
Acogedor apartamento totalmente amueblado con un dormitorio en el edificio Ksenija, Porto Mo…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 247 m²
Piso 4/4
Elegante ático con tres dormitorios y acceso directo a la azotea, edificio Zeta, Porto Monte…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 5
Sumérgete en un mundo de increíble lujo y estilo sofisticado con un nuevo proyecto de magníf…
$1,50M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Número de plantas 4
Apartamento amueblado con un dormitorio y una vista lateral del mar - edificio Ksenija, Port…
$714,945
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