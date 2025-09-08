Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Budva, Montenegro

70 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 14
No pierda la oportunidad de comprar un apartamento en el lujoso Riviera Montenegro 5* comple…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 8/15
Apartamento con una superficie de 77 m2 en la octava planta con una hermosa vista del mar y …
$350,226
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Área 90 m²
Por primera vez a la venta un exclusivo apartamento de 2 habitaciones en una casa de élite e…
$620,802
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 6
Ofrecemos a la venta un magnífico apartamento en una nueva casa moderna situada en una de la…
$333,828
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/5
Hermoso apartamento con vistas al casco antiguo y la isla de San Nicolás Descripción del ob…
$374,824
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Piso 2/3
Los apartamentos están situados en el Mar Adriático en el territorio del complejo residencia…
$1,84M
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 2/6
Moderno complejo residencial de lujo en el centro de Budva cerca del Alexander Hotel y Slove…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 3/6
A su atención, un nuevo complejo residencial en construcción en el tranquilo centro de la ci…
$345,541
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 9/13
Complejo residencial de lujo multifuncional Porto Budva. El complejo está situado en la pri…
$356,520
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 5/8
En venta es un apartamento totalmente amueblado con dos dormitorios, situado en la 5a planta…
$128,846
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Número de plantas 14
Amplio apartamento con vistas panorámicas al mar en el complejo "Harmony", BudvaEn una de la…
$456,817
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 6/8
Apartamento en venta en Budva, Maslinak district Ubicación: Maslin Street, BudvaPrecio: 160.…
$187,412
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Número de plantas 5
Presentamos a su atención un nuevo complejo residencial en construcción en la capital de Mon…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 4/5
Venta de un amplio apartamento de 2 dormitorios con un diseño moderno y excelente ubicación.…
$368,967
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 9/11
Muy acogedor apartamento con 1 dormitorio, una superficie de 51 m2 con impresionantes vistas…
$245,978
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 2/7
Ofrecemos a su atención un amplio y luminoso apartamento situado en uno de los edificios nue…
$473,215
Apartamento independiente Piso independiente en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1/7
El nuevo complejo residencial en el corazón de Budva ROYAL CENTRAL RESIDENCE es una excelent…
$150,867
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Número de plantas 3
Un proyecto exclusivo de una gran empresa de construcción sobre Budva, a solo 350 metros de …
$556,379
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 6/9
Amplio apartamento en Budva con vista al mar! ¿Está buscando el lugar perfecto para vivir o…
$503,670
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial de lujo en Budva: inversión en estilo, comodidad y salud Presentamos a…
$221,380
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 10/13
Venta elegante apartamento de 1 dormitorio en el prestigioso complejo "Fountain" en el coraz…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 4
Apartamentos exclusivos en venta en un complejo cerrado con piscina en la ciudad de Budva. O…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso -1/10
Le presentamos un lujoso apartamento de una habitación en un prestigioso complejo residencia…
$445,104
Apartamento independiente Piso independiente en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 16
Complejo residencial en 1 línea en la ciudad de Budva, consta de varios edificios.El estable…
$139,388
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso 2/7
Acogedor apartamento en una nueva casaVenta Apartamento de 1 dormitorio de 45 m2 en una nuev…
$263,548
Apartamento independiente Piso independiente en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Número de plantas 10
Un nuevo complejo residencial en construcción en Budva. El complejo está en proceso de const…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en el prestigioso complejo Dukley Residence con vistas…
$503,670
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/5
El apartamento está situado en un pequeño complejo residencial en una zona tranquila de Budv…
$179,213
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 11/16
Amplio apartamento de tres dormitorios en un lujoso complejo residencial en la primera línea…
$548,180
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 3/5
Venta de una nueva casa de mayor comodidad en Budva. Excelente ubicación - a solo 3 minutos …
$456,817
