Casa en condominio en venta en Kolasin, Montenegro

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Su Acta en Montenegro, gestionada por una Marca Global, con un ingreso garantizado de 8% por…
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Nº de cuartos de baño 1
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Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
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Kolasin Valleys
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kolasin, Montenegro
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Kolasin, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra un apartamento nuevo, lujoso e inocupado de 1 dormitorio en venta en un hotel condo…
$178,393
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