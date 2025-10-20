Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Dobrota, Montenegro

Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/3
La vida que soñaste con Le presentamos un exclusivo complejo residencial, la encarnación de …
$298,977
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 1/3
"Saint Mattew place" es un increíblemente acogedor, enterrado en las coronas de árboles medi…
$292,427
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Piso 4/7
Moderno apartamento en Dobrota, cerca del histórico Kotor Se ofrece un amplio apartamento de…
$279,560
Monte OnlineMonte Online
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Piso 3
Apartamento en venta con vistas panorámicas en Dobrota, Boka-Kotor Bay Descubre la vida junt…
$695,976
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 2
Un nuevo pueblo turístico en Dobrota, compuesto por un hotel boutique, villas de primera lín…
$1,40M
Apartamento independiente Piso independiente en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Dobrota, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1/3
El complejo residencial en Dobrota es un conjunto moderno de edificios, cerca de la ciudad d…
Precio en demanda
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento independiente Piso independiente en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Dobrota, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1/3
text
Precio en demanda
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 4/4
Vida elegante junto al mar – tu exclusiva casa en el corazón de la Bahía de KotorDescubra el…
$877,280
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 5
¡Mira todos los apartamentos del complejo! El nuevo complejo se encuentra en la Bahía de Ko…
$139,488
Property InvestProperty Invest
