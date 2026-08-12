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Casas en Venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
226
Katun Rezevici
46
Sveti Stefan
46
Petrovac
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576 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Rijeka Rezevici, Montenegro
TOP TOP
Adosado Adosado 5 habitaciones
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Número de plantas 3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$840,496
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Casa 4 habitaciones en Budva, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una rara oportunidad para tener una casa privada frente al mar en Budva, ofreciendo impresio…
$5,19M
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Vendedor particular
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Villa en Kamenovo, Montenegro
Villa
Kamenovo, Montenegro
Dormitorios 3
Villa de lujo en venta en Kamenovo – Una combinación perfecta de elegancia, calidad y privac…
$1,50M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Silencio 170 m2 Silencio 3 habitaciones Silencio 3 baños Silencio 3 plantas Silenciosos Pisc…
$380,535
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Katun Rezevici, Montenegro
Villa
Katun Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Introduciendo una obra maestra de diseño y artesanía, una propiedad arquitectónicamente eleg…
$7,86M
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 632 m²
La clase de lujo está completamente con el acabado exterior y dentro, a orillas del Mar Adri…
$2,07M
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Monteonline
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Casa 5 habitaciones en Budva, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 299 m²
Número de plantas 3
D4-421. Lujosa finca en Budva Venta lujosa finca en Budva con magníficas vistas del mar, ciu…
$583,098
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Red Feniks Montenegro
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 600 m²
La villa está situada en el borde de la sobrecrecida con pinos, una cresta rocosa, sobresali…
Precio en demanda
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Monteonline
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Presentamos a la venta una casa moderna con una superficie de 200 metros cuadrados, situada …
$569,758
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Monteonline
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 414 m²
Presentamos a su atención una lujosa villa en el estilo Mediteran, situada en el suburbio de…
$1,11M
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Monteonline
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Silencio 230 m2 Silencio 400 m2 parcela Silencio 4 habitaciones Silencio 4 baños Silencio in…
$1,05M
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MONTBEL D.O.O.
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Casa en Budva, Montenegro
Casa
Budva, Montenegro
5685 m2 Silencio Construcción de 7 instalacionesEn venta se encuentra una gran parcela de ti…
$924,433
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Becici, Montenegro
Villa
Becici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
LOCALACIÓNEsta villa está situada en el municipio de Budva, a solo 3 km del centro de Budva.…
$798,009
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Casa 4 habitaciones en Katun Rezevici, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Katun Rezevici, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 3
D4-426. Casa adosada en Rezevici con vistas panorámicas al marVenta casa de pueblo con vista…
$548,798
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Red Feniks Montenegro
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Casa 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
La casa de 105 m2 está situada en una parcela de 353 m2 en una calle tranquila cerca del cen…
$255,794
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 480 m²
Villa nueva con piscina y 4 dormitorios Distancia al mar 300m Vista mar Plaza 480 metros cu…
Precio en demanda
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Monteonline
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Casa 3 habitaciones en Rijeka Rezevici, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Bonita casa con vistas al mar en la Riviera Budva, Rezevici.Casa de campo: 150 m2 Superfici…
$373,069
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MONTBEL D.O.O.
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Casa 13 habitaciones en Boreti, Montenegro
Casa 13 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 8
Área 295 m²
Número de plantas 2
Gran casa con apartamentos destinados al alquiler. En total, la casa cuenta con 8 apartament…
$534,189
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 352 m²
Ofrecemos a la venta una de 2 villas con piscina o todo el complejo en el corazón de Budva c…
$1,73M
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Villa 13 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 13 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 13
Área 774 m²
Número de plantas 4
Venta villa de cuatro plantas con una superficie de 774 m2 en primera línea, a 10 metros del…
$6,25M
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Аталанта
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Villa en Przno, Montenegro
Villa
Przno, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 650 m²
Piso 3
Descubra su retiro perfecto en esta magnífica villa de estilo mediterráneo, situada en la he…
$1,28M
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Área 230 m²
Zona verde tranquila sobre Sveti Stefan que ofrece vistas al mar y a la montaña. Ideal para …
$1,33M
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Mbroker
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Casa 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Nuevo ático con vistas al mar y parking en Becicia 2 dormitorios 2 baños y 2 plazas de apar…
$526,576
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 241 m²
Piso 3
Una lujosa villa está en venta en la pintoresca zona de Buljarica, Budva. Esta magnífica cas…
$581,312
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Disponible para la venta es una villa excepcional y de nueva construcción situada en el pres…
$1,28M
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Casa 1 habitacion en Budva, Montenegro
Casa 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Área 61 m²
Budva, distrito de Dubovica. Nuevo complejo residencial La distancia al mar es de 1200m. E…
$221,134
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Villa 9 habitaciones en Prijevor, Montenegro
Villa 9 habitaciones
Prijevor, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
🌅 Villa con Bassanenom en Prievore, BudvaID-666Redkoe propuesta de rynke realistas Budvansko…
$740,415
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Casa 2 habitaciones en Becici, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 2
Ofrecemos a la venta una casa con dos apartamentos en la ciudad de Becici, con vistas a las …
$287,816
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Silencio 230 m2 Silencio 400 m2 parcela Silencio 4 habitaciones Silencio 4 baños Silencio in…
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Villa 5 habitaciones en Boreti, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 495 m²
Número de plantas 4
Ofrecemos a la venta una amplia villa situada en la zona de Ivanovichi, Becici - en una coli…
$980,166
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Tipos de propiedades en Municipio de Budva

villas
adosados
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

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