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Budva
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14 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Rijeka Rezevici, Montenegro
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Adosado Adosado 5 habitaciones
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Número de plantas 3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$840,496
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rijeka Rezevici, Montenegro
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Número de plantas 3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$869,479
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Boreti, Montenegro
Adosado Adosado 4 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 4
Área 225 m²
Número de plantas 3
🚨¡Aclare las ofertas promocionales! Los descuentos son posibles con pago completo!Permiso de…
$683,299
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Adosado Adosado 4 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 3
🔥HOT PRICE!🔥 Townhouse in Blizikuca with Direct Sea View 🌊 🔐The property is ready! A mode…
$719,139
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Área 230 m²
Número de plantas 3
🚨¡Aclare las ofertas promocionales! Los descuentos son posibles con pago completo!Permiso de…
$709,581
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rijeka Rezevici, Montenegro
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Área 220 m²
Descripción Budvaskariviera, distrito de Rezevici. Nuevas casas adosadas de cuatro dormitori…
$540,577
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Adosado Adosado en Budva, Montenegro
Adosado Adosado
Budva, Montenegro
Área 223 m²
Número de plantas 3
🆘🆘 Make promotional proposals
$845,721
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Adosado Adosado 4 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
Número de plantas 2
Casa adosada Petrovac Le ofrecemos una casa adosada moderna y confortable, ideal para vivir …
$326,313
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Adosado Adosado 5 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
Blizikuci Budva Riviera. Casas adosadas únicas. Área total: 220 metros cuadrados en una p…
$681,947
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Área 225 m²
Número de plantas 3
🚨 Make promotional proposals! Discounts are possible at full payment! Real estate residen…
$693,809
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
$997,357
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Vendeblaj urbodomoj en komplekso en Blizikuce. La komplekso inkluzivas 4 vilaojn. Totala…
$698,226
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$338,556
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Adosado Adosado en Budva, Montenegro
Adosado Adosado
Budva, Montenegro
Área 220 m²
Número de plantas 3
🆘🆘 Make promotional proposals Real estate residence permit 8 I am aiming, the presence
$801,209
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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