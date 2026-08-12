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Dúplex en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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3 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 3/3
Este espacioso apartamento dúplex está situado en el corazón de Budva y ofrece una excelente…
$183,892
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Dúplex 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Dúplex 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
$659,364
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Dúplex 3 habitaciones en Becici, Montenegro
Dúplex 3 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 3/3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$299,578
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Garaje
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