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Villas en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
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Katun Rezevici
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Sveti Stefan
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Petrovac
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339 propiedades total found
Villa en Kamenovo, Montenegro
Villa
Kamenovo, Montenegro
Dormitorios 3
Villa de lujo en venta en Kamenovo – Una combinación perfecta de elegancia, calidad y privac…
$1,50M
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Villa en Katun Rezevici, Montenegro
Villa
Katun Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Introduciendo una obra maestra de diseño y artesanía, una propiedad arquitectónicamente eleg…
$7,86M
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 632 m²
La clase de lujo está completamente con el acabado exterior y dentro, a orillas del Mar Adri…
$2,07M
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 600 m²
La villa está situada en el borde de la sobrecrecida con pinos, una cresta rocosa, sobresali…
Precio en demanda
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Presentamos a la venta una casa moderna con una superficie de 200 metros cuadrados, situada …
$569,758
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 414 m²
Presentamos a su atención una lujosa villa en el estilo Mediteran, situada en el suburbio de…
$1,11M
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Villa en Becici, Montenegro
Villa
Becici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
LOCALACIÓNEsta villa está situada en el municipio de Budva, a solo 3 km del centro de Budva.…
$798,009
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 480 m²
Villa nueva con piscina y 4 dormitorios Distancia al mar 300m Vista mar Plaza 480 metros cu…
Precio en demanda
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 352 m²
Ofrecemos a la venta una de 2 villas con piscina o todo el complejo en el corazón de Budva c…
$1,73M
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Villa 13 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 13 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 13
Área 774 m²
Número de plantas 4
Venta villa de cuatro plantas con una superficie de 774 m2 en primera línea, a 10 metros del…
$6,25M
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Villa en Przno, Montenegro
Villa
Przno, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 650 m²
Piso 3
Descubra su retiro perfecto en esta magnífica villa de estilo mediterráneo, situada en la he…
$1,28M
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Villa en Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 241 m²
Piso 3
Una lujosa villa está en venta en la pintoresca zona de Buljarica, Budva. Esta magnífica cas…
$581,312
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Disponible para la venta es una villa excepcional y de nueva construcción situada en el pres…
$1,28M
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Villa 9 habitaciones en Prijevor, Montenegro
Villa 9 habitaciones
Prijevor, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
🌅 Villa con Bassanenom en Prievore, BudvaID-666Redkoe propuesta de rynke realistas Budvansko…
$740,415
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Villa 5 habitaciones en Boreti, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 495 m²
Número de plantas 4
Ofrecemos a la venta una amplia villa situada en la zona de Ivanovichi, Becici - en una coli…
$980,166
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Una maravillosa villa de tres pisos con piscina y una vista panorámica del mar en el pueblo …
$1,81M
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Villa en Petrovac, Montenegro
Villa
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 917 m²
Número de plantas 4
La villa se encuentra en Petrovac, la primera línea del mar, a la playa de la ciudad 80 metr…
$4,27M
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 2/2
Excelente villa con 5 dormitorios en Bigovo - Tu esquina junto al mar Presentamos a su atenc…
Precio en demanda
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 922 m²
Venta villa de lujo de diseño en un lugar único - en una roca sobre el mar en el pueblo de R…
$5,76M
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Villa en Municipio de Budva, Montenegro
Villa
Municipio de Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
LOCALACIÓNEsta exclusiva villa se encuentra en Sveti Stefan, dentro del municipio de Budva, …
$2,71M
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 91 m²
Ponemos a su atención una gran cantidad de bienes raíces en el corazón del centro histórico …
$846,395
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Villa en Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
En venta se ofrece una villa de lujo en Rezhevichy, en un complejo residencial de élite. Est…
Precio en demanda
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Villa en Przno, Montenegro
Villa
Przno, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Ubicado en la exuberante vegetación de olivos, esta lujosa villa de Kamenovo, Budva, ofrece …
$1,51M
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Villa en Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Área 700 m²
Los apartamentos de un dormitorio están situados en uno de los mejores complejos residencial…
$1,86M
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Villa en Katun Rezevici, Montenegro
Villa
Katun Rezevici, Montenegro
Área 1 740 m²
Exclusive 1,740 m² land plot with breathtaking panoramic sea views, located in a prestigious…
$498,262
VAT
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Villa 1 habitación en Katun Rezevici, Montenegro
Villa 1 habitación
Katun Rezevici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
This luxury seaside villa for sale in Reževići, Montenegro is a rare investment opportunity …
$1,22M
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Villa en Municipio de Budva, Montenegro
Villa
Municipio de Budva, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 443 m²
Número de plantas 3
Situado en Reževići, municipio de Budva, esta villa de lujo está en la primera línea del mar…
$3,31M
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 438 m²
Número de plantas 2
En venta se ofrece una villa moderna con piscina y vistas panorámicas al mar. Nueva villa, e…
$1,27M
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Villa en Podostrog, Montenegro
Villa
Podostrog, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 358 m²
Le ofrecemos una villa en Budva, a solo 400 metros de la playa con magníficas vistas al mar.…
Precio en demanda
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Villa en Municipio de Budva, Montenegro
Villa
Municipio de Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 3
LOCALACIÓNEsta villa se encuentra en el municipio de Budva, a 12 km del centro de la ciudad …
$1,74M
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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