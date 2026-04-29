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Negocio en Venta en Budva, Montenegro

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Negocio listo 215 m² en Budva, Montenegro
Negocio listo 215 m²
Budva, Montenegro
Área 215 m²
La villa de tres plantas se encuentra en Budva, a 10 minutos a pie de la playa eslava del ca…
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Negocio listo 650 m² en Budva, Montenegro
Negocio listo 650 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 650 m²
Número de plantas 4
Un magnífico hotel en la ciudad de Budva. Se encuentra en un lugar excelente, protegido del …
$3,08M
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Negocio listo 317 m² en Budva, Montenegro
Negocio listo 317 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 317 m²
Piso 2/2
Imagina una mañana cuando la luz del sol penetra suavemente a través de ventanas panorámicas…
$1,29M
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