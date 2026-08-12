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Apartamentos en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
1947
Becici
679
Rafailovici
224
Petrovac
146
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3 692 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Becici, Montenegro
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 2
Área 144 m²
Apartamento en venta en la zona de Becici, cerca del centro de Budva. El apartamento está si…
$360,929
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Аталанта
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Apartamento 2 habitaciones en Budva, Montenegro
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Área 47 m²
En venta es un hermoso y confortable apartamento en el corazón del casco antiguo medieval de…
$288,049
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Аталанта
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Estudio en Becici, Montenegro
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Estudio
Becici, Montenegro
Área 42 m²
Piso 9/11
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$152,717
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Petrovac, Montenegro
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/4
Un acogedor apartamento de 2 dormitorios se encuentra en la primera planta de Montenegrin (2…
$136,622
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Apartamento 5 habitaciones en Becici, Montenegro
Apartamento 5 habitaciones
Becici, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Superficie: 125 m2Dormitorios: 3Baños: 2Lujo Ático de tres dormitorios con vistas panorámica…
$652,049
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 1 habitación en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Descubre un moderno apartamento de una habitación en venta en Lazi, Budva, uno de los barrio…
$137,079
VAT
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Apartamento 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Venta es un apartamento amueblado de una habitación de 44 m2, situado en la primera planta e…
$196,478
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Monteonline
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Apartamento 3 habitaciones en Becici, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
TEN 106 m2 TENIDO 3 dormitorios TENIDO 2 baños TENIDO 1 piso TENIDO piscina TENIDO aparcamie…
$392,066
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MONTBEL D.O.O.
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Apartamento 3 habitaciones en Becici, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Este amplio apartamento de 107 m2 de tres dormitorios está situado en la primera planta de u…
$343,273
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Apartamento 1 habitacion en Becici, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Apartamento de 30 m2 con vistas panorámicas en Bečići Un elegante apartamento de 30 m2 de u…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
estilo rchitectural preservando la identidad general del desarrollo. Especificaciones (igu…
$167,019
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Apartamento 1 habitación en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Experimenta la vida premium en el corazón de Rozino, Budva, con este hermoso apartamento dúp…
$344,425
VAT
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Apartamento 1 habitación en Petrovac, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Tranquidad. Calidad. Vistas impresionantes. Bienvenido a tu escapada costera perfecta en Pet…
$180,353
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Apartamento 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Área 48 m²
La segunda etapa de construcción incluye un edificio residencial con 12 apartamentos, constr…
$167,006
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Apartamento en Budva, Montenegro
Apartamento
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1/5
El apartamento de 26 m2 se encuentra en la primera planta de un edificio de 5 plantas sin as…
$127,172
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Apartamento 1 habitación en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descubra este amplio apartamento de una habitación en Babilonija, Budva, que ofrece 67 m2 de…
$231,221
VAT
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Apartamento 1 habitación en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Introduciendo un apartamento excepcional, totalmente equipado en el tranquilo y muy deseable…
$288,517
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Área 42 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento funcional y espacioso situado en una zona tranquila de L…
$295,872
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Apartamento 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
En venta un acogedor apartamento de 40 m2 en el corazón de Budva, a pocos pasos del complejo…
$195,382
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Monteonline
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Apartamento 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Un apartamento de una habitación bien posicionado de 41 m2 está disponible para la venta en …
$178,967
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Apartamento 1 habitación en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Silencio. Luz. Espacio. Privacidad exclusiva. Bienvenido a su santuario privado en la costa …
$624,298
VAT
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Apartamento 1 habitación en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Una excelente oportunidad para comprar un apartamento de una habitación en Podkošljun, Budva…
$166,150
VAT
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Apartamento 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Apartamento en venta en un moderno complejo residencial cerrado en Becici - una de las zonas…
$260,252
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Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 6
$264,427
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Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Piso 6/7
Gran apartamento acogedor en el complejo MonteDreams en Becici. El último piso, ascensor inm…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
¡Por la venta! COZY 1-BEDROOM APARTMENT with TWO TERRACES, LAZI AREAUna opción ideal para vi…
$159,350
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Apartamento 1 habitación en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
El exclusivo complejo Dukley Gardens de Budva, uno de los más prestigiosos desarrollos resid…
$1,20M
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Apartamento 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Área 85 m²
Budva. Apartamentos en el complejo de élite Tre Cane La distancia al mar es de 50m. El com…
$407,288
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Apartamento 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Imagínese una casa donde cada detalle se piensa para su comodidad: 136 m2 de exquisito espac…
$520,248
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Monteonline
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Apartamento 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 1
Amplio apartamento de dos dormitorios con vistas panorámicas al mar en la residencia montene…
$331,928
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Tipos de propiedades en Municipio de Budva

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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