Estudios en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
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Rafailovici
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73 propiedades total found
Estudio en Becici, Montenegro
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Estudio
Becici, Montenegro
Área 42 m²
Piso 9/11
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$152,717
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Estudio 1 habitacion en Becici, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Área 33 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$130,804
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Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio
Sveti Stefan, Montenegro
Área 51 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$436,152
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Estudio en Rafailovici, Montenegro
Estudio
Rafailovici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/3
Venta apartamento estudio en primera línea en Rafailovici.Superficie del apartamento 28m2 y …
$195,888
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A+RealEstate Montenegro
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Estudio en Becici, Montenegro
Estudio
Becici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 3
🏡 Estudio con balcón en Casa di Sofia, BecchiID-602📍 Bechichichi, Chernogoriya📐 Plaza: 21 m2…
$97,236
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5
Este amplio y confortable apartamento estudio se encuentra en el barrio Rozino de Budva, a s…
$104,636
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Estudio 1 habitación en Becici, Montenegro
Estudio 1 habitación
Becici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 1
☀️ СтуID-618📐 📍 🏖 ❗️ == sync, corrected by elderman ==
$96,589
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Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio
Sveti Stefan, Montenegro
Área 49 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$390,954
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Estudio 1 habitacion en Budva, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/3
A modern one-room apartment with an area of ​​43 sq.m. is for sale. in a residential complex…
$111,895
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Área 24 m²
Piso 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$123,030
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Estudio 1 habitación en Becici, Montenegro
Estudio 1 habitación
Becici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
acogedor apartamento estudio moderno en la popular residencia Casa di Sofia en Bečići, a sol…
$85,168
VAT
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Estudio en Becici, Montenegro
Estudio
Becici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 8
Este hermoso y moderno estudio está situado en una ubicación excepcional, a solo 100 metros …
$238,338
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Estudio 1 habitación en Becici, Montenegro
Estudio 1 habitación
Becici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
cozy modern studio apartment in the popular Casa di Sofia residence in Bečići, just 4 minute…
$85,168
VAT
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Estudio 1 habitacion en Becici, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 1
$122,925
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Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio
Sveti Stefan, Montenegro
Área 57 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$425,155
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Estudio en Boreti, Montenegro
Estudio
Boreti, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Estudio en Bečići – 144.000 € / 45 m² Listo para entrar | Muebles y electrodomésticos inc…
$167,952
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Estudio en Municipio de Budva, Montenegro
Estudio
Municipio de Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 3/4
Este apartamento se encuentra en una zona tranquila del municipio de Budva, a solo 5 km del …
$103,986
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Estudio en Becici, Montenegro
Estudio
Becici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/6
LOCALACIÓNEste apartamento de dos dormitorios está situado en Bečići, municipio de Budva, a …
$152,360
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Estoy vendiendo estudios en Budvey.ID-614📐 Plaza: 21 m2Inicio 2017 años
$73,636
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Área 31 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$129,724
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Estudio en Rafailovici, Montenegro
Estudio
Rafailovici, Montenegro
Área 44 m²
Real estate in Becici – Sea Star complex Apartment characteristics: Area: 44 m² View: side s…
$357,251
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Estudio en Municipio de Budva, Montenegro
Estudio
Municipio de Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 2/6
LOCALACIÓNEste apartamento se encuentra en Bečići, municipio de Budva, a 4 km del centro de …
$110,134
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Estudio 1 habitación en Budva, Montenegro
Estudio 1 habitación
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
A fully furnished studio apartment for sale in the modern residential complex The Old Bakery…
$110,081
VAT
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Estudio 1 habitación en Boreti, Montenegro
Estudio 1 habitación
Boreti, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
2 minutos de la playa · Nuevo edificio residencial · Precio especial – A1 Studio ApartmentA1…
$94,295
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Estudio 1 habitación en Boreti, Montenegro
Estudio 1 habitación
Boreti, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
2 minutos de la playa · Nuevo edificio residencial · Precio especial – B5 – Apartamento de u…
$133,834
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Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio
Sveti Stefan, Montenegro
Área 41 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$326,467
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Estudio 1 habitación en Budva, Montenegro
Estudio 1 habitación
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Un apartamento estudio compacto y funcional en venta en Rozino, uno de los barrios más práct…
$98,844
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Estudio en Boreti, Montenegro
Estudio
Boreti, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 3/11
Estudio en el complejo residencial Bečići Hills. 3er piso de 11, con ascensor. Parcialmente …
$114,900
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Estudio en Becici, Montenegro
Estudio
Becici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 4
Estudio amueblado de lujo a 1 minuto del mar - perfecto para la vida costera y la inversión!…
$308,095
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Piso 2
Espacioso apartamento estudio con vistas al mar en la residencia "Montenegrina", Budva 🌅ID-5…
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