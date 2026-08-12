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Apartamentos de varios niveles en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
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6 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 508 m²
Número de plantas 2
Ático en venta en Dukley Gardens!Una lujosa villa en el exclusivo complejo Dukley Gardens re…
$2,54M
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A+RealEstate Montenegro
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Apartamentos multinivel 1 habitación en Becici, Montenegro
Apartamentos multinivel 1 habitación
Becici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 52 m²
🔥 Bechichichi - 350 m al mar! 🔥 Duplex 52 m2 - dos niveles, mar, aire, alto!ID-5871 dormitor…
$132,448
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 7
Venta apartamento de dos plantas con 3 dormitorios en el centro de Budva 🔥ID-585📐 Superficie…
$406,595
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DD CO DEDD CO DE
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 314 m²
Luxury Penthouse for Sale in Dukley Gardens Total Area: 314 m² Description: • 3 spa…
$3,73M
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Przno, Montenegro
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Przno, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 5/5
MONTENEGRO, PRZNO Luxury apartment for sale, next to the Blu gorizont comple Structure…
$320,651
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Real estate residence permit 8 I am a sinking, the presence
$262,381
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

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