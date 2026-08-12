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Casa en condominio en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Boreti, Montenegro
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Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 4/11
Ofrecemos a la venta un estudio en el complejo Belvedere Residence, situado en una de las zo…
$111,854
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Piso 2/4
Se ofrece un apartamento en venta en el complejo de viviendas de lujo Dukley Gardens en el M…
$1,44M
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Rafailovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Rafailovici, Montenegro
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 2/9
Ofrecemos a la venta un estudio con vistas al mar en el complejo Casa al Mare en Becici - 50…
$176,026
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Apartamento independiente Piso independiente en Przno, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Przno, Montenegro
Área 73 m²
$556,409
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Mereha Developments
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Rafailovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Rafailovici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 2/11
Complejo residencial Premium en primera línea en Rafailovichi – inversión en calidad y estab…
$357,896
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 5
Ofrecemos apartamentos en venta en un moderno complejo residencial en una tranquila zona ver…
$147,435
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en 43 b, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
43 b, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 4/5
Ofrecemos a la venta un apartamento con 1 dormitorio en un moderno complejo residencial en B…
$212,754
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 5/8
Ofrecemos para la venta un apartamento soleado con 2 dormitorios y una terraza con vistas al…
$387,454
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 2/2
Ofrecemos a la venta un apartamento con 2 dormitorios en un moderno complejo residencial en …
$247,002
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Número de plantas 3
Un proyecto exclusivo de una gran empresa de construcción sobre Budva, a solo 350 metros de …
$547,740
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Dukley Gardens, situado en la península de Zavala, en el corazón de la bulliciosa Budva Rivi…
$945,572
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Apartamento independiente Piso independiente en Przno, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Przno, Montenegro
Área 47 m²
$408,549
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 14
text
Precio en demanda
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento independiente Piso independiente en Przno, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Przno, Montenegro
Área 49 m²
$429,483
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 2/5
Ofrecemos a la venta un apartamento con 2 dormitorios en el complejo Anatolia, en el pueblo …
$344,788
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Área 55 m²
Número de plantas 9
Nuevo edificio en la parte moderna de Becici, con infraestructura desarrollada. Directamente…
$166,063
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Apartamento independiente Piso independiente en Przno, Montenegro
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Przno, Montenegro
Área 58 m²
$461,197
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Becici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 10
Bellemond Residence Montenegro es un excelente complejo de lujo en la primera línea del mar,…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente en Przno, Montenegro
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Przno, Montenegro
Área 112 m²
$729,914
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Apartamento independiente Piso independiente en Przno, Montenegro
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Przno, Montenegro
Área 49 m²
$400,851
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 4
Bienvenido a un complejo residencial de élite en la pintoresca ciudad de Tivat, Montenegro! …
$229,933
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 7
MONTESA HILL Clubhouse es un lugar ideal para aquellos que buscan paz y comodidad lejos del …
$165,475
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Apartamento independiente Piso independiente en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Boreti, Montenegro
Número de plantas 3
Ofrecemos apartamentos en venta en un nuevo complejo residencial en Becici - 2-3 minutos de …
$171,125
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
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Boreti, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4/11
Ofrecemos a la venta un apartamento con 1 dormitorio en el complejo residencial Belvedere Re…
$173,893
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
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Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 9/13
Complejo residencial de lujo multifuncional Porto Budva. El complejo está situado en la prim…
$350,984
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Apartamento independiente Piso independiente en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Boreti, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
Presentamos a su atención lujosos apartamentos en un nuevo complejo moderno de la zona turís…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente en Przno, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Przno, Montenegro
Área 54 m²
$351,969
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Przno, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Przno, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Ofrecemos a la venta un estudio en un complejo residencial premium en la zona de Sveti Stefa…
$326,914
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Rafailovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Rafailovici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 242 m²
Piso 3
Dukley Gardens tiene 36 residencias con 202 apartamentos de luxe con áreas que van desde 136…
$2,09M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
43 b, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 5/5
Ofrecemos a la venta un ático de dos niveles con 2 dormitorios en un nuevo complejo residenc…
$1,21M
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

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