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Áticos en Venta Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
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Becici
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Rafailovici
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Przno
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70 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Complejo residencial y comercial TQ Plaza: El ático está actualmente en venta. Con vista al …
$1,18M
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MONTBEL D.O.O.
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Ático Ático 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 108 m²
Piso 7
🔥 Único ático 108 m2 en el corazón de Budva - su casa con vistas a la ciudad y las montañas!…
$395,180
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Ático Ático 4 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 258 m²
Piso 15/15
LOCALACIÓNSituado en Budva, este lujoso apartamento está a solo 500 m del centro de la ciuda…
$3,16M
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 4 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 6/6
#sale #budvaID 221🏠 Amplio ático en venta en un moderno complejo residencial Old Bakery en B…
$513,022
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Ático Ático en Budva, Montenegro
Ático Ático
Budva, Montenegro
Área 508 m²
Ático en Dukley Gardens Precio — 2.200.000 € Se ofrece un ático único de 508 m² en el comp…
$2,57M
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Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 268 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$910,335
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Ático Ático 2 habitaciones en Becici, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 5/5
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$1,23M
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Ático Ático 4 habitaciones en Boreti, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Piso 7/7
$776,080
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Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$460,930
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Ático Ático 5 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Ático Ático 5 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 4
☀️ID-557📐 5 коянат2 ваннн4 🛋 ⛵️
$397,528
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Ático Ático 3 habitaciones en Przno, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Przno, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 4
🔥 Exclusivo ático en Kamenovo es su clave para el lujo y un ingreso estable! 🔥ID-541📐 Superf…
$477,282
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Ático Ático 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 4/5
Penthouse 98 m2 (65 m2 living space + 33 m2 terrace) + garage 14 m2📍 Budva, Delmare Residenc…
$349,397
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Ático Ático 4 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 5/5
Amplio ático con una superficie de 138 m2 está en venta en el complejo Dubovica Lux en Budva…
$554,758
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Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 396 m²
Exclusivo apartamento en venta - ático 396 m.k. amplia terraza con su propia piscina El ap…
$1,17M
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MONTBEL D.O.O.
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Ático Ático 3 habitaciones en Rafailovici, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Rafailovici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 350 m²
Piso 3
New penthouse in Montenegro in the resort town Rafailovici on the first line. The apartment …
$729,979
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Аталанта
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Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Venta de casas en Budva 🌆ID-351📐 Superficie total: 263.72 m2(124.84 m2 + techo equipado 20.4…
$1,00M
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Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 11
⭐️ Venta de ático de lujo en BudwigID-686📍 Ubicación: Budva, casa de WOW Hotel🏖 Al mar: 50 m…
$963,795
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Ático Ático 3 habitaciones en Becici, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 184 m²
Áreas y precios: 39 metros cuadrados estudio - 138 454 euros (número 203) 50 metros cuadra…
$856,292
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Ático Ático 4 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
LUXURY PENTHOUSE FOR SALE IN BUDVAUbicación: Budva, WOW Edificio de hotelesDistancia al mar:…
Precio en demanda
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Ático Ático 1 habitacion en Becici, Montenegro
Ático Ático 1 habitacion
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Piso 8
Ático en venta en Sunny Side Resort & Spa complejo con hermosas vistas al mar.Sunny Side Res…
$306,559
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Ático Ático 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 508 m²
Número de plantas 2
La venta de un ático único en el prestigioso complejo Dukley Gardens ⭐️🌳ID-574Característica…
$2,59M
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Ático Ático 3 habitaciones en Becici, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 256 m²
Ático en Becici en una pintoresca casa club con vistas panorámicas desde las terrazas, con p…
$760,609
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Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
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Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Área 380 m²
Venta ático de lujo con vistas panorámicas al mar - 379.59 m2 en el complejo Royal View Reso…
$2,12M
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Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
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Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 6/6
LOCALACIÓNEste apartamento está situado en Budva, a 1,5 km del centro de la ciudad y a 1 km …
$534,189
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Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 2/3
Venderé una villa de 2 dormitorios en Dukley Gardens, ZavalaUbicación: Budva, distrito de Za…
$1,69M
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Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Área 90 m²
Piso 6/6
Sobre el proyecto:• complejo de 5 edificios• Cada edificio cuenta con 34 apartamentos• entre…
$625,130
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Ático Ático 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 508 m²
Piso 2/3
LOCALACIÓNEste apartamento dúplex se encuentra en un exclusivo complejo de cinco estrellas e…
$2,55M
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Ático Ático 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Especies ático en Budva del desarrollador. Un apartamento está situado en una casa en el cen…
$565,653
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Ático Ático 3 habitaciones en Przno, Montenegro
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Przno, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 4
🏡 Venta de un ático único de 151 m2 + 40 m2 despensa-clothes en el pintoresco Kamenovo!ID-52…
$474,661
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Ático Ático 3 habitaciones en Becici, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Áreas y precios: 39 metros cuadrados estudio - 138 454 euros (número 203) 50 metros cuadra…
$557,403
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

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