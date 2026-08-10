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Propiedades residenciales en venta en Northern Region, Malta

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Mosta
177
Bahía de San Pablo
151
Swieqi
116
Naxxar
79
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787 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Mtarfa, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mtarfa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Espacioso apartamento de 3 dormitorios en venta Mtarfa Situado en el tranquilo y muy codici…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Mtarfa, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mtarfa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
SQM impresionante 300 Ático en venta en Mtarfa Descubra este excepcional ático de 300 SQM s…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Mosta, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
PARA VENTA Amplia casa de 3 dormitorios con 2 coches garaje / Una hermosa y excepcionalment…
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Mellieha, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de dos dormitorios en Manikata, situado en un exclusivo bloque de solo cuatro…
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Apartamento 2 habitaciones en Mellieha, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de quinto piso con vistas espectaculares, orientadas al sur, sin obstáculos de 1…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Mtarfa, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mtarfa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Amplia Maisonette de 3 dormitorios en venta en Mtarfa Situado en el tranquilo y muy codicia…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Xemxija, Malta
Casa 3 habitaciones
Xemxija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una propiedad atractiva para la venta en la localidad buscada de Wardija una casa de campo d…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Situado en una de las zonas más buscadas de Melliehas, estas propiedades se encuentran en pa…
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Villa en Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de lujo en venta Mosta Situado en una de las zonas más buscadas de la villa de Mostas…
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Ático Ático 3 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una zona muy solicitada en Mosta, este impresionante, de gran tamaño, diseño cuad…
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Ático Ático 3 habitaciones en Dingli, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Dingli, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Swatar Espacioso Ático de 3 dormitorios con amplias terrazas & impresionantes vistas al país…
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Apartamento 3 habitaciones en Mellieha, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos de tres dormitorios ubicados en una zona buscada en Mellieha. Este apartamento …
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Presentando una obra maestra lujosa y contemporánea enclavada en el pintoresco entorno de Me…
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Ático Ático 2 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo al mercado es este extenso ático dúplex de 4 pisos en un desarrollo de lujo. El primer…
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Ático Ático 3 habitaciones en Bugibba, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Bugibba, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Moderno ático situado en la zona codiciada de Salina, que ofrece un diseño amplio y práctico…
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Apartamento 3 habitaciones en Mellieha, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
En venta en la pintoresca ciudad de Mellieha es este amplio y moderno apartamento de 3 dormi…
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Ático Ático 2 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
MOSTA - Totalmente Amueblado y listo para entrar en el Atico Modern Corner situado cerca de …
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Ático Ático 3 habitaciones en Mellieha, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
MELLIEHA - NEW ON THE MARKET - A 168 sq m Ático formando parte de un nuevo bloque inteligent…
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Casa 4 habitaciones en Mtarfa, Malta
Casa 4 habitaciones
Mtarfa, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una gran casa adosada situada en esta zona tan buscada de Mtarfa. La propiedad consta de un …
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Apartamento en Swieqi, Malta
Apartamento
Swieqi, Malta
Ubicado en vibrante y muy codiciada ciudad de Swieqi , presentamos este nuevo desarrollo de …
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Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta excepcional habitación de 3 dormitorios, 4 baños Penthouse en prestigioso San Pawl tat-…
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Apartamento en Naxxar, Malta
Apartamento
Naxxar, Malta
Un apartamento profesionalmente presentado situado en Naxxar está ahora disponible como una …
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Apartamento 3 habitaciones en Mosta, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Mosta zokrija apartamento de segunda planta que consta con ascensor tiene una gran cocina de…
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Apartamento 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una rara oportunidad de ser dueño de un hermoso apartamento en una de las ubicaciones reside…
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Apartamento en Swieqi, Malta
Apartamento
Swieqi, Malta
Ubicado en vibrante y muy codiciada ciudad de Swieqi , presentamos este nuevo desarrollo de …
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Apartamento 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Naxxar nuevo desarrollo en un complejo exclusivo. Esta moderna residencia ofrece una selecci…
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Apartamento 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente en planta baja Maisonette en una de las mejores ubicaciones en Swieqi Alojamient…
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Apartamento 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento de 97 metros cuadrados, de 2 dormitorios en Swieqi está actualmente en desa…
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Apartamento 2 habitaciones en Bugibba, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Bugibba, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este hermoso apartamento de dos dormitorios, dos baños en la zona más codiciada de Salina of…
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Apartamento 3 habitaciones en Mosta, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 3 dormitorios Silencio 2a planta ← Mosta Una fantástica oportunidad para ten…
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