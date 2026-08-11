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Propiedades residenciales en venta en Gzira, Malta

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apartamentos
72
72 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un desarrollo de prestigio situado en el corazón de Gzira, jist off El paseo marítimo y la i…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
El Luxury Penthouse consta de un gran salón de planta abierta, cocina y comedor, que conduce…
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Apartamento 2 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento dúplex de 2 dormitorios en Gzira. Situado en una zona bastante pero cerca de tod…
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Apartamento 2 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Gzira - Apartamentos recién terminados de 2 dormitorios. Plan abierto cocina / salón / comed…
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Apartamento 3 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Apartment in Gzira
$682,640
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
GZIRA, LUXURY THREE BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE Un impresionante ático que ofrece excepcional…
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Apartamento 3 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Se ofrece una selección de Apartamentos y Penthouse a los compradores tempranos para un nuev…
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Apartamento 2 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento recién construido, muy terminado y parcialmente amueblado, situado muy cerca del…
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Apartamento 1 habitacion en Gzira, Malta
Apartamento 1 habitacion
Gzira, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
La inversión de alquiler ideal, Situado a pocos minutos de la escala de Kappara y a solo 5 m…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
¡Atico en Gzira! Situado a pocos minutos de la escala de Kappara y a solo 5 minutos a pie de…
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Apartamento 1 habitacion en Gzira, Malta
Apartamento 1 habitacion
Gzira, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un nuevo apartamento de un dormitorio que se vende altamente terminado, excluyendo baños y p…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un recién construido Ático en una zona muy buena en Gzira. La alojamiento consta de una coci…
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Apartamento 2 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este elegante apartamento de 2a planta en Gzira ofrece un estilo de vida cómodo y convenient…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un recién construido Ático situado en esta tranquila zona residencial en Gzira. El alojamien…
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Apartamento 2 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Gzira Una rara oportunidad para adquirir una maisonette de planta baja en esta zona, con un …
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Apartamento 3 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento recién terminado en Gzira ofrece la mezcla perfecta de diseño moderno y fun…
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Apartamento 1 habitacion en Gzira, Malta
Apartamento 1 habitacion
Gzira, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un nuevo apartamento de un dormitorio que se vende altamente terminado, excluyendo baños y p…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un Penthouse de 350 m2 de altura, situado en esta gran masa después de la zona de Gzira. La …
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Apartamento en Gzira, Malta
Apartamento
Gzira, Malta
Actualmente en planta baja Maisonette situado en esta tranquila zona residencial en Gzira, c…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Lujoso ático de 2 dormitorios, 1 baño ofrece acabados modernos, una piscina privada y más! A…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
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Gzira, Malta
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Nº de cuartos de baño 3
GZIRA, EXCEPTIONAL THREE BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE Una residencia notable que ofrece propor…
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Apartamento 3 habitaciones en Gzira, Malta
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Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una nueva maisonette se vende altamente terminada, excluyendo los baños y las puertas. Layou…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
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Gzira, Malta
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GZIRA, LUXURY THREE BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE Una residencia excepcional que ofrece un espa…
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Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un gran apartamento de tres dormitorios de segunda planta, situado a metros del paseo maríti…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
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Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un atico de 2 dormitorios totalmente amueblado (nueva construcción) incluyendo techo y propi…
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Apartamento en Gzira, Malta
Apartamento
Gzira, Malta
Lujoso acabado Maisonettes 3 dormitorios brillantes, 2 baños modernos. Entrada privada , Jac…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Primera ubicación en el corazón de Gzira. Cocina abierta, sala de estar y comedor que ofrec…
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Apartamento 2 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
GZIRA - En el plan de 2 dormitorios en planta baja Maisonette con patio trasero justo al lad…
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Apartamento 1 habitacion en Gzira, Malta
Apartamento 1 habitacion
Gzira, Malta
Dormitorios 1
GZIRA - Nuevo en el mercado, situado justo al lado del Strand, esta propiedad forma parte de…
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Apartamento 3 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 3 dormitorios en una zona central en Gzira y cerca de todas las comodidade…
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