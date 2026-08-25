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Propiedades residenciales en venta en Birkirkara, Malta

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apartamentos
103
casas independientes
27
130 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Masiva casa de carácter inconverso en B'Kara con espacio aéreo y posibilidad de construir má…
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Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
En Venta Birkirkara (Balzan Area) Una selección de unidades residenciales más grandes de lo …
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Apartamento 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Apartamento 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una Maisonette de 1 dormitorio en Birkirkara con propio espacio aéreo. Para el desarrollo de…
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta Una encantadora casa adosada de 2 dormitorios, 2 baños, que ofrece un…
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Apartamento 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Apartamento 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Bloque de 3 unidades con acceso al ascensor a todos los pisos. Apartamento en 3a (planta sup…
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Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
NA
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios disponible, situado en esta tranquila zona residencial en Birki…
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Birkirkara Apartamento de 3 dormitorios que se vende acabado sin puertas y baños. Garajes op…
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Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
Moderno apartamento de 2 dormitorios en planta en Birkirkara Freehold Situado en una zona m…
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Ático Ático en Birkirkara, Malta
Ático Ático
Birkirkara, Malta
Esta propiedad es un amplio ático de una habitación en Birkirkara, actualmente configurado c…
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Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático en la zona buscada de B'Kara (cerca de Mriehel). Se venderá muy terminado excluyendo l…
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de Maisonettes de 3 dormitorios, ubicadas en esta primera se encuentran en Bir…
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Apartamento 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un precioso ático dúplex situado en una zona codiciada de Birkirkara, que ofrece un diseño m…
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Casa en Birkirkara, Malta
Casa
Birkirkara, Malta
Una propiedad excepcional situada en una de las zonas más destacadas de Birkirkaras, que ofr…
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Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Semi ático dúplex de esquina independiente con espacio aéreo privado. Grande amueblado 3 dor…
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Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
NA
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Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
Smart Investment Opportunity Apartamento de 1 dormitorio en Prime Birkirkara Ubicación Situ…
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Apartamento 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Apartamento 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Este moderno apartamento dúplex ofrece aproximadamente 96m2 de espacio interno y 12m2 de sup…
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Casa 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Una casa adosada de nueva construcción con 112m2 internos y 27.44m2 exteriores. Consta de 2 …
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Apartamento 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubra este amplio apartamento de 2 dormitorios, 2 baños en plan situado en el corazón de …
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Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa moderna y bien situada en una tranquila zona residencial de Birkirkara. Esta propiedad …
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Presentando una impresionante Maisonette solitaria en Birkirkara, con características lujosa…
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Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este impresionante Penthouse en Birkirkara es un sueño hecho realidad para cualquiera que bu…
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de tres dormitorios muy luminoso situado en el segundo piso posee parte del t…
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Apartamento 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Apartamento 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos de 1 y 2 dormitorios, ubicados en esta primera se encuentran e…
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Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en el centro vibrante de la zona UCA protegida de Birkirkara, esta casa de carácter …
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Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
Nº de cuartos de baño 2
Una rara oportunidad en Birkirkara para adquirir una maisoneta de planta baja de tres dormit…
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Apartamento 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Apartamento 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un encantador apartamento de 2 dormitorios, con 2 baños, y una gran sala de estar. Para ser …
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta casa de planta baja consta de un hall de entrada, que conduce a la sala de estar / saló…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una zona prominente, este adosado cuenta con un acogedor hall de entrada, una coc…
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