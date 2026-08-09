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Propiedades residenciales en venta en Swieqi, Malta

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apartamentos
89
casas independientes
27
116 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento más grande de lo habitual, situado en esta zona privilegiada de Swieqi. La aloja…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Una joya rara en Madliena, se encuentra en más de 2.200m2 de terreno privado, ofreciendo ele…
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Ático Ático 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Penthouse3 dormitorios que se ofrecen acabado excluyendo los baños ' puertas internas. …
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Experimente la vida de lujo en su mejor. Villa está en una parcela de 500m2 con un amplio di…
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Apartamento 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¿Enclavado en el área buscada de Ibrag? esta hermosa casa adosada ofrece una mezcla perfecta…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Una encantadora propiedad en venta en Madliena: esta Villa de 3 dormitorios se ofrece termin…
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Apartamento 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento muy terminado y muy bien mantenido en esta zona más buscada disfrutando de una t…
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Swieqi, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Prime Development Oportunidad: Ultra-Rare Swieqi Bungalow independiente sobre trama masiva …
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Apartamento 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante apartamento de 3 dormitorios, 2 baños ahora está disponible para la venta…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Prime Development Oportunidad: Villa independiente Ultra-Rare Swieqi en parcela masiva Ubic…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una Villa totalmente independiente en Mensija Prestigioso Situado en uno de los enclaves re…
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Apartamento 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente en plan una selección de 1a 2a y 3a planta Apartamentos en una de las mejores ub…
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Apartamento 1 habitacion en Swieqi, Malta
Apartamento 1 habitacion
Swieqi, Malta
Dormitorios 1
Nuevo desarrollo para llevar a cabo un sitio de esquina que ofrece un alojamiento amplio y l…
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Apartamento 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una rara oportunidad para poseer una residencia espaciosa, meticulosamente elaborada en la z…
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Apartamento 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este elegante apartamento de 190m2 de marca bien equipado en Swieqi ofrece un ambiente de vi…
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Ático Ático 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente en plan un espacioso Ático en una de las mejores ubicaciones en Swieqi Alojamien…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Una Villa excepcional en una parcela masiva en la zona más exclusiva de Malta. Esta propieda…
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Apartamento 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
una maisonette de 3 dormitorios dobles con acabado moderno Es aire acondicionado en todo Tie…
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Apartamento 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de 3 Apartamentos de aproximadamente 171.89m2, situado en esta zona muy solici…
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Apartamento 5 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 5 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
La propiedad tiene que ser vendida como un bloque disfrutando de increíbles vistas al valle.…
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Apartamento en Swieqi, Malta
Apartamento
Swieqi, Malta
Ubicado en vibrante y muy codiciada ciudad de Swieqi , presentamos este nuevo desarrollo de …
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Apartamento 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Apartamento de 240m2 situado en una de las mejores zonas de Swieqi, con techos altos, 3 dorm…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Una encantadora propiedad en venta en Madliena: esta Villa de 3 dormitorios se ofrece termin…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una villa totalmente separada disfrutando de hermosas vistas al país y al mar situadas en un…
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Apartamento 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento de 97 metros cuadrados, de 2 dormitorios en Swieqi está actualmente en desa…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Ubicado en la tranquilidad elevada de Madliena, esta villa se encuentra como una encarnación…
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Apartamento en Swieqi, Malta
Apartamento
Swieqi, Malta
Ubicado en vibrante y muy codiciada ciudad de Swieqi , presentamos este nuevo desarrollo de …
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Apartamento 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento muy bien situado en planta baja con buen jardín y entrada independiente. 2 dormi…
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Apartamento 1 habitacion en Swieqi, Malta
Apartamento 1 habitacion
Swieqi, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Situado en la ciudad perennemente popular de Swieqi, este gran apartamento de una habitación…
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Ático Ático 4 habitaciones en Swieqi, Malta
Ático Ático 4 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
SWIEQI - NUEVO EN EL MERCADO - A 450m2 Sky Villa/Penthouse formando parte de un nuevo bloque…
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