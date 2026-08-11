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Propiedades residenciales en venta en Naxxar, Malta

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apartamentos
51
casas independientes
28
79 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta excepcional habitación de 3 dormitorios, 4 baños Penthouse en prestigioso San Pawl tat-…
Precio en demanda
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Apartamento en Naxxar, Malta
Apartamento
Naxxar, Malta
Un apartamento profesionalmente presentado situado en Naxxar está ahora disponible como una …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Naxxar nuevo desarrollo en un complejo exclusivo. Esta moderna residencia ofrece una selecci…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Este excepcional apartamento de 3 dormitorios, 4 baños en el prestigioso San Pawl tat-Targa …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 10 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 10 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
Naxxar – Una encantadora casa adosada en la zona deseable de la UCA del pueblo, ofrece la me…
$843,928
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Apartamento 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una atractiva propiedad en venta en la zona deseable Naxxar una Maisonette brillante y conte…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 2 dormitorios, 2 baños situado en una zona de Naxxar. Esta propiedad moder…
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una rara oportunidad para adquirir una villa independiente semi, que se ofrece en forma de c…
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Apartamento 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una propiedad atractiva en venta en la zona de Naxxar deseable un luminoso apartamento conte…
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un nuevo estándar de vida moderna: dos exclusivas villas de lujo semi-conjuntas pensadas con…
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Apartamento en Naxxar, Malta
Apartamento
Naxxar, Malta
Targa Square uno de los proyectos más recientes del Área Especial Designada de Malta (SDA). …
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Gran chalet totalmente desmontado bungalow 3000m2 con jardín maduro amplio piscina y zona de…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Encantadora casa adosada en Naxxar, situada en una zona muy solicitada a poca distancia de t…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos, que miden aproximadamente 121m2, situados en esta muy solicit…
Precio en demanda
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Ático Ático 1 habitacion en Naxxar, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Naxxar, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este elegante ático ofrece un estilo de vida cómodo y conveniente. Con un dormitorio y un ba…
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Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ático de 3 dormitorios de lujo con piscina Tas-Salini, Naxxar Precio: 1.050.000 (incluyendo …
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
? Una oportunidad para adquirir un luminoso y espacioso ático de 2 dormitorios y 2 baños sit…
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Apartamento 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo en el mercado, 1er piso más grande de lo habitual apartamento de tres dormitorios de 1…
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Apartamento 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Encantador y amplio apartamento de 150m2 situado en el corazón de Naxxar. Construido antes …
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Impecablemente mantiene Villa en esta prestigiosa zona de San Pawl tat-Targa. La propiedad c…
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Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Naxxar - Ático UCA AREA. 3 dormitorios. Vistas frontales de la iglesia / espalda abiertas vi…
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Apartamento 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Una propiedad atractiva en venta en la zona de Naxxar deseable un luminoso apartamento conte…
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Apartamento 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
NAXXAR Maisonette situado en esta tranquila zona residencial, disfrutando de fantásticas vis…
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Villa 12 habitaciones en Naxxar, Malta
Villa 12 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 12
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 2
Descubra el lujo moderno en esta exquisita villa semi-departada situada en la zona residenci…
$2,09M
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Situada en la zona más codiciada de San Pawl Tat-Targa, estas dos villas excepcionales ofrec…
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo bloque incluyendo maisonettes, apartamentos y ático, en una zona buscada en Naxxar. Al…
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Situado en la tranquila zona residencial de Birguma, este nuevo ático de 2 dormitorios forma…
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Casa 4 habitaciones en Naxxar, Malta
Casa 4 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Conversión de expertos Casa de carácter situado en esta zona muy solicitada de la propiedad …
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Casa 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Casa 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
NAXXAR - Una casa de carácter no convertida situada a un paso de la iglesia principal. Const…
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Villa en Bahar ic Caghaq, Malta
Villa
Bahar ic Caghaq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Descubra un lujo incomparable en esta magnífica Villa enclavada en la prestigiosa zona Bahar…
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