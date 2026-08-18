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Propiedades residenciales en venta en Zebbug, Malta

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apartamentos
59
casas independientes
25
98 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en un tranquilo barrio pero convenientemente cerca de las comodidades diarias, esta …
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Apartamento 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ZEBBUG - NUEVA EN EL MERCADO - 81 m2 de superficie exterior de unos 17m2. Apartamento de seg…
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Apartamento 1 habitacion en Zebbug, Malta
Apartamento 1 habitacion
Zebbug, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Corner Apartments - Marsalforn Últimos Apartamentos disponibles 1 Dormitorio Todas las unid…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 1 habitacion en Zebbug, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Zebbug, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
NEW ON THE MARKET in Marsalforn El proyecto se encuentra en las afueras de Marsalforn. Espe…
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una Casa de Personaje no convertida en Zebbug buscado, ofrecida con kileb original y excelen…
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Ático Ático 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ZEBBUG - NUEVO EN EL MERCADO - Ático formando parte de un nuevo bloque inteligente servido c…
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
¡Introduciendo una nueva propiedad impresionante en el mercado en Zebbug, Malta! Este modern…
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Apartamento 1 habitacion en Zebbug, Malta
Apartamento 1 habitacion
Zebbug, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
El desarrollo se encuentra en las tranquilas afueras de Zebbug, rodeado de la campiña maltes…
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Apartamento en Zebbug, Malta
Apartamento
Zebbug, Malta
Una hermosa maisonette de primera planta de 150m2, que ofrece espacios de vida refinados jun…
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Apartamento 1 habitacion en Zebbug, Malta
Apartamento 1 habitacion
Zebbug, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
ZEBBUG - NUEVO EN EL MERCADO - Apartamentos que forman 5 bloques A/B/C/D/E servidos con asce…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Descubra una rara oportunidad en el corazón del encantador pueblo de Zebbug: una casa adosad…
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Apartamento 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Zebbug, tercer piso, que consta de una cocina de planta abierta/comedor, 3 dormitorios, baño…
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Ático Ático 1 habitacion en Zebbug, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Zebbug, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
En Venta Ático en Marsalforn, Gozo (Formación Shell) Situado en un moderno complejo de dos e…
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Apartamento 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
APARTAMENTO completo amueblado de 3 dormitorios con piscina comunitaria Marsalforn, Gozo A …
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Impresionante casa adosada de 3 dormitorios en las faldas de Zebbug. Garaje interconectado y…
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Descubra esta rara joya en el corazón de Zebbug, una encantadora casa de carácter que combin…
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Una rara pieza de maltesa patrimonio: Exquisita casa de carácter en Zebbug Descubre el encan…
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Apartamento 1 habitacion en Zebbug, Malta
Apartamento 1 habitacion
Zebbug, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
APARTAMENTO MARSALFORN: Una excelente oportunidad para adquirir este apartamento de una habi…
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Casa 4 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 4 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Situado en el encantador pueblo de Zebbug, esta casa de carácter inconverso ofrece una gener…
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Apartamento 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Charming Modern Living in One of Zebbugs Finest Neighborhoods Ubicado en el corazón de una …
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Ático Ático 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático de piedra caliza de 2 dormitorios Marsalforn, Gozo Situado en la misma zona codiciada…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
¡Bienvenido a tu futuro hogar de sueños! Esta propiedad es un impresionante 5 dormitorios, 3…
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una preciosa finca situada en las afueras de Zebbug y goza de total privacidad. Esta propied…
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Apartamento 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Nuevo en Plan Completamente Terminado 3 Dormitorios, 3 Baños Apartamentos en Zebbug Freehold…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Situado en la ciudad de Zebbug, este gran adosado presenta una rara oportunidad para discern…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Un elegante adosado doble frente situado en aproximadamente 1.500 m2, esta rara oportunidad …
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Casa 4 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 4 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Situado en la encantadora ciudad de Zebbug, esta impresionante casa de carácter tiene más de…
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Apartamento 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una maisonette de primera planta muy céntrica y cerca de todas las comodidades y sin embargo…
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Ático Ático 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Duplex Penthouse - Marsalforn (on Hold 28/10/2025) ático 11 3 Dormitorios - 2 Baños Plan Abi…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el núcleo de la aldea de Zebbug, esta colección de seis casas adosadas ofrece una…
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