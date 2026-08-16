Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. South Eastern Region
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en South Eastern Region, Malta

;
La Valeta
16
Marsascala
121
Fgura
73
Zabbar
72
Mostrar más
521 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Marsascala, Malta
Apartamento 4 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Marsascala Amplio apartamento de 4 dormitorios en Bella Vista. ¡Nuevo en el mercado! Un ampl…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa adosada de 3 dormitorios en Zejtun, muy céntrica y cerca de todas las comodidades. Esta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Introduciendo una notable casa doble frente en Zabbar! Este tesoro de diseño, parcialmente …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 3 habitaciones en Paola, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en un tranquilo barrio residencial, esta encantadora casa adosada de Paola cuenta co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Senglea, Malta
Adosado Adosado
Senglea, Malta
Rara gema en el corazón de Senglea Entra en encanto atemporal con esta hermosa casa doble fr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Introduciendo un nuevo desarrollo residencial en Fgura con una selección de apartamentos de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Una selección de apartamentos recién construidos y lujosos situados en una bonita zona de Za…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Tarxien, Malta
Casa 3 habitaciones
Tarxien, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una atractiva casa de caracteres convertidos en Tarxien se presenta en venta, ofreciendo una…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Se ofrece un ático dúplex de dos dormitorios terminado. En la entrada uno es recibido por un…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Una selección de maisonette de 2 dormitorios con un patio de buen tamaño, que se ofrece acab…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Venta de propiedad: una maisonette enorme planta baja que combina espacios de vida generosos…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Este precioso ático de 3 dormitorios ofrece un lujo moderno, amplio salón y una excepcional …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Kalkara, Malta
Adosado Adosado 1 habitacion
Kalkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Situado en el tranquilo corazón de Kalkara, este tradicional adosado ocupa una parcela de 65…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
una gran maisonette de tipo antiguo tiene 3 dormitorios 2 dormitorios
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en una parte notablemente pacífica y serena de Kalkara, esta propiedad destacada ocu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Xghajra, Malta
Casa 4 habitaciones
Xghajra, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Esta hermosa casa independiente en una tranquila zona residencial de Xghajra ofrece el equil…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento en Xghajra, Malta
Apartamento
Xghajra, Malta
Seis apartamentos en un nuevo bloque en Xghajra. Estas propiedades comprenden de 2 o 3 dormi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Planta baja de 3 dormitorios Maisonette en Fgura, muy céntrica y cerca de todas las comodida…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Tarxien, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Tarxien, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Tarxien Una colección de 34 casas modernas en Tarxien con maisonettes de uno, dos y tres do…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este precioso ático de dos dormitorios ofrece un perfecto equilibrio de comodidad, privacida…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zejtun, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Gran oportunidad para los compradores de primera vez. Shell forma segundo piso en una zona m…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Zabbar ático con cocina de planta abierta, salón, comedor, 2 dormitorios, principal con baño…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Xghajra, Malta
Adosado Adosado 1 habitacion
Xghajra, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Ubicado en el tranquilo pueblo costero de Xghajra, este elegante adosado sirve como una acog…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Paola, Malta
Casa 4 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Paola One-of-a-Kind Propiedad no convertida en un área prominente Una oportunidad única par…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una Maisonette de planta baja muy acabada, situada en una zona residencial tranquila en Zabb…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Amplio 450 m2 Casa adosada en con un Generoso 250 m2 jardín trasero y 200 m2 superficie de c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Marsascala, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento / 2 Dormitorio / 110m2 / vendido en forma de concha / Freehold / Bloque de 5 Uni…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este impresionante apartamento de 3 dormitorios, 3 baños es la oportunidad perfecta para aqu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Marsascala, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un bonito Marsascala Duplex Maisonette con Airspace y se vende totalmente amueblado.Situado …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Paola, Malta
Casa 4 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada que incluye el espacio aéreo y el sótano subyacente, además de un garaje anexad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en South Eastern Region

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en South Eastern Region, Malta

con Garaje
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir