Nacionalidad en Malta

Sobre el Programa de Inmigración

Una visa de oro es un programa de residencia por ingreso que otorga a los nacionales no europeos un permiso de residencia a través de una inversión calificada. Precisamente proporciona acceso a la zona de Shengen y un paso a la residencia permanente o la ciudadanía. Los programas de visa de oro otorgan la ciudadanía completa y un pasaporte. Oro Los visados ofrecen un camino más gradual con elegibilidad de la ciudadanía después de varios años de residencia.

Seguro residencia estratégica de la UE a través de programas de Visa de Oro aprobados por el gobierno. Acceso a la Zona Schengen con vías de residencia permanente y ciudadanía europea.