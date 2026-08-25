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Propiedades residenciales en venta en Sliema, Malta

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apartamentos
124
casas independientes
12
136 propiedades total found
Ático Ático 1 habitacion en Sliema, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Atico de 1 dormitorio en Sliema para alquiler en Sliema 4a planta, 2 baños, ascensor privado…
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Villa en Sliema, Malta
Villa
Sliema, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Una villa meticulosa acabada en esta zona más prestigiosa de Sliema Propiedad consta de una …
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta lujosa casa adosada de 3 dormitorios, situada en el corazón de Sliema, está a pocos min…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Apartamento de 154m2 en planta, disponible en venta en esta tranquila zona de Sliema, a 3 mi…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
SLIEMA TOWNHOUSE FOR SALE 875.000 UCA AREA 2 dormitorios y potencial para un 3 dormitorios…
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un apartamento de orientación sur, bien terminado y totalmente amueblado, , disposición squa…
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Luminoso, espacioso y muy bien situado, este elevado apartamento en planta baja (aprox. 125 …
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Apartamento 2 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un apartamento de 2 dormitorios en planta baja de 2 dormitorios en Qui Si Sana, a un tiro de…
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Ático Ático 2 habitaciones en Sliema, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Penthouse Sliema Situado en el prestigioso El desarrollo de Sliema Ridge en Rudolph Street,…
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
La propiedad consta de 203 m2 y se encuentra en la novena planta, rodeada de impresionantes …
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Ático Ático 1 habitacion en Sliema, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Ático de un dormitorio situado en el corazón de Sliema. La propiedad consta de un Plan Abier…
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Con luz natural a lo largo y un balcón delantero de buen tamaño con espectaculares vistas al…
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Apartamento 2 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento frente al mar en Sliema muy central y cerca de todas las comodidades. Esta pr…
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Apartamento 2 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Moderno apartamento en Sliema con 2 dormitorios, 2 baños, 2 balcones delanteros y 2 balcones…
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
La propiedad disfruta de una cocina moderna paralela a un plan abierto y muy espacioso Livin…
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Apartamento 1 habitacion en Sliema, Malta
Apartamento 1 habitacion
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este encantador apartamento de una habitación ofrece comodidad y comodidad. La propiedad cue…
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Apartamento 2 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Una oportunidad para consultar esta elegante maisonette duplex situada a 5 minutos a pie de …
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante apartamento de 6th-floor se encuentra en el paseo marítimo de Qui-Si-Sana…
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Apartamento 4 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 4 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Un apartamento de esquina de 17a planta, repartido en 400m2, disfrutando de dos amplias habi…
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Apartamento 2 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 2 dormitorios en Sliema. Estas propiedades consta de 2 dormitorios (princi…
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este hermoso apartamento en el corazón de Sliema ofrece una mezcla perfecta de confort, espa…
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Apartamento 2 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Un bonito apartamento en planta baja situado en la zona de Tigne de Sliema, a pocos pasos de…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Una casa adosada situada en un tranquilo barrio residencial en Sliema (zona Saboya), esta es…
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Apartamento 2 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento totalmente amueblado de 2 dormitorios en la segunda planta a 50 metros del paseo…
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Apartamento 2 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una propiedad lujosa y única situada en el piso 18 en el prestigioso sitio de Fort Cambridge…
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Sliema - 3 dormitorios Apartamento de 143 m2 interior, balcón frontal 14m2, con terraza tras…
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este es un luminoso y encantador apartamento de tres dormitorios con preciosas vistas al mar…
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Sliema Apartamentos de 3 dormitorios en venta en plan. Amplia, agradable diseño, y en una zo…
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Ático Ático 2 habitaciones en Sliema, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Venta en Plan 2 dormitorios en Sliema Una fantástica oportunidad para asegurar un moderno á…
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Apartamento 2 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Diseñado con el máximo lujo en mente, el apartamento cuenta con fachadas de última generació…
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