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Propiedades residenciales en venta en Gozo Region, Malta

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Victoria
15
450 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Xewkija, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Xewkija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
XEWKIJA APARTMENTS with COMMUNAL POOL Un nuevo y emocionante desarrollo residencial en Xewki…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en un tranquilo barrio pero convenientemente cerca de las comodidades diarias, esta …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Nadur, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Nadur, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el tranquilo pueblo de Nadur, este proyecto ofrece la mezcla perfecta de belleza …
Precio en demanda
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Charming Modern Living in One of Zebbugs Finest Neighborhoods Ubicado en el corazón de una …
Precio en demanda
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Casa 2 habitaciones en Xaghra, Malta
Casa 2 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una nueva casa TERRACED que se vende en plan y en forma de concha con vistas al valle desde …
Precio en demanda
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Villa en Gharb, Malta
Villa
Gharb, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Este excepcional VILLA de seis dormitorios, de seis baños en alquiler en Gharb está terminad…
Precio en demanda
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una rara oportunidad de comprar un apartamento totalmente amueblado en venta por propietario…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Kercem, Malta
Casa 4 habitaciones
Kercem, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Una casa de 4 dormitorios de carácter situada en Kercem. Esta propiedad cuenta con caracterí…
Precio en demanda
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Casa 2 habitaciones en Xaghra, Malta
Casa 2 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una nueva casa de 260m2 TERRACED que se vende en plan y en forma de concha con vistas al val…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Zebbug, Malta
Apartamento 1 habitacion
Zebbug, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
MARSALFORN MAISONETTE: Una excelente oportunidad para adquirir esta maisonette bien diseñada…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Amplio apartamento de 2 pisos en Marsalforn, Gozo Precio: 297.000 Situado a pocos pasos del…
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Apartamento 2 habitaciones en Xewkija, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Xewkija, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Amplia Maisonette de 2 dormitorios en venta Xewkija, Gozo Situado en el encantador pueblo d…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Qala, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Qala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante (tipo de propiedad), situado en el encantador pueblo de Qala, ofrece la c…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Excelente oportunidad de desarrollo en el centro de Marsalforn, Gozo. ¡Primer lugar! ¡No te …
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Sannat, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sannat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo en el mercado es este apartamento de primera planta situado en las afueras del pintore…
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Ático Ático 1 habitacion en Zebbug, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Zebbug, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
NEW ON THE MARKET in Marsalforn El proyecto se encuentra en las afueras de Marsalforn. Espe…
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Ático Ático 2 habitaciones en Munxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Venta 2 Dormitorios en Xlendi, Gozo Un luminoso y aireado ático de 2 dormitorios, de 2 baños…
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Casa 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Casa 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
* Magnífica casa adosada en Victoria, Gozo* ¡Bienvenido a tu casa de ensueño en el corazón …
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Esta excepcional casa de carácter diseñada por arquitectos en Haz-Zebbug se ha convertido ex…
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Adosado Adosado en Ghajnsielem, Malta
Adosado Adosado
Ghajnsielem, Malta
Venta: Oportunidad de Desarrollo Excepcional en Ghajnsielem, Gozo! Situado en una zona resi…
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Apartamento 3 habitaciones en Munxar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Venta Apartamento de 3 dormitorios en Xlendi, Gozo- Un cómodo y bien planificado apartamento…
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Adosado Adosado en Zebbug, Malta
Adosado Adosado
Zebbug, Malta
Adosado grande en el corazón de Zebbug (UCA Area) ¡Una verdadera gema con potencial infinito…
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Apartamento 2 habitaciones en Qala, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Qala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Situado dentro de un nuevo desarrollo en el pueblo de Qala, Gozo, este 2 dormitorios, 1 baño…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Xaghra, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado dentro de un nuevo desarrollo en Victoria (Rabat), este es un ejemplo de varios APAR…
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Ático Ático 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
PARA LA VENTA EN PLAN ES ESTO PENTO DE 3 DROOMES EN EL CORAZÓN DE GOZO ENJO DE CITADEL120 SQ…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
VICTORIA TOWNHOUSE: HOUSE TWO Esta atractiva casa adosada en Victoria, Gozo ofrece un diseño…
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una preciosa finca situada en las afueras de Zebbug y goza de total privacidad. Esta propied…
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Casa en Zebbug, Malta
Casa
Zebbug, Malta
ZEBBUG Una rara oportunidad de renovación en una zona buscada, esta propiedad es el proyecto…
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Ático Ático 2 habitaciones en Xewkija, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Xewkija, Malta
Dormitorios 2
Venta Ático en Xewkija, Gozo Descubre una excepcional vida al aire libre con este impresiona…
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Apartamento 3 habitaciones en Ghajnsielem, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Ghajnsielem, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Venta en Ghajnsielem Espacioso Apartamento de 3 dormitorios Entra en la comodidad moderna c…
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