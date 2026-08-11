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Propiedades residenciales en venta en San Julián, Malta

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apartamentos
83
84 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un apartamento de lujo de 3 dormitorios en un prestigioso bloque que consta de una cocina ab…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente en el plano Apartamento de 3 dormitorios La propiedad consta de hall de entrada …
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en San Julián, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de 3 dormitorios situado en una excelente zona de Ta Giorni St Julians, perfecto co…
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitacion en San Julián, Malta
Apartamento 1 habitacion
San Julián, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una selección de modernos apartamentos de estudio y una habitación situados en el corazón de…
Precio en demanda
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Villa en San Julián, Malta
Villa
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una rara oportunidad para adquirir una villa totalmente unifamiliar situada en una zona resi…
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Apartamento 5 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 5 habitaciones
San Julián, Malta
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
St Julian's - Una maisonette de planta baja brillante y moderna que se vende totalmente amue…
$504,560
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Apartamento 2 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos de 2 dormitorios situados en una excelente zona de Ta Giorni S…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de 2 lujosos apartamentos situados en una zona exclusiva en St. Julians. Estos…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en San Julián, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un amplio, 3 dormitorios, Ático en una ubicación privilegiada en St Julians. La propiedad es…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en San Julián, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una hermosa esquina Ático con una envoltura alrededor de Terraza, que consta de 2 dormitorio…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento elevado de 2 dormitorios dobles, situado en el corazón de St. Julians. Consta…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ST JULIANS - NUEVO EN EL MERCADO - Un Apartamento de 116m2 de 7a planta que forma parte de u…
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Apartamento 1 habitacion en San Julián, Malta
Apartamento 1 habitacion
San Julián, Malta
Dormitorios 1
Una selección de 1 2 o 3 dormitorios Apartamentos acabados de lujo situados directamente en …
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Una selección de 8 apartamentos situados en la primera, segunda y tercera planta y compuesto…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en San Julián, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Nuevo en el mercado Un hermoso y luminoso dúplex Penthouse en una zona muy solicitada de St …
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Apartamento 2 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamentos con vistas al valle lateral y orientación sur y por lo tanto se inundará con lu…
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Apartamento 4 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 4 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Un impresionante desarrollo de Sea Front Apartments con vistas a la bahía de Ballutta Este a…
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de nueva construcción muy espacioso que mide aproximadamente 260m2 en este compl…
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Apartamento 1 habitacion en San Julián, Malta
Apartamento 1 habitacion
San Julián, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Impresionante Apartamento de 1 dormitorio en Mercury Tower Experimente la vida de lujo en s…
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento Portomaso con vistas espectaculares de la Marina y mar abierto La propiedad está…
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un apartamento de lujo de 3 dormitorios en un prestigioso bloque que consta de una cocina ab…
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Ático Ático 3 habitaciones en San Julián, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Ultra lujo Ático con piscina jacuzzi disfrutando de excelentes vistas de Portomaso Marina de…
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Apartamento 2 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 2
Una hermosa totalmente amueblado 2 dormitorios frente al mar Apartamentos establecidos en 10…
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ST JULIANS - NEW ON THE MARKET - A 118m2 3rd floor Apartamento que forma parte de un nuevo b…
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ST JULIANS - NEW ON THE MARKET - A 119m2 4th floor Apartamento que forma parte de un nuevo b…
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Ático Ático 2 habitaciones en San Julián, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Aún en Plan pero estará listo en un año, Penthouse situado justo fuera La Villa con 2 dormit…
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ST JULIANS - NUEVO EN EL MERCADO - Un Apartamento de 160m2 de 2a planta que forma parte de u…
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Ático Ático 2 habitaciones en San Julián, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Lujoso acabado Ático, situado en esta zona más presticioso de Portomaso Totalmente amueblado…
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ST JULIANS - NEW ON THE MARKET - A 300m2 6th floor Apartamento que forma parte de un nuevo b…
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un apartamento de lujo de 3 dormitorios en un prestigioso bloque que consta de una cocina ab…
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