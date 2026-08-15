Casas en Venta en Lituania

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Casa en Uzudvarionys, Lituania
Casa
Uzudvarionys, Lituania
Área 225 m²
Número de plantas 1
AMERRA Casas modernas de arquitectura en las afueras de Bair - donde comienza la paz. www.as…
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Casa en Daugai, Lituania
Casa
Daugai, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 2
UNIQUE OPPORTUNITIES - ALYTAUS R. SAV., SAVS MIESELE, SENT AUTATIC MEDICAL HOUSEHOLD with LI…
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Casa en Daumantai, Lituania
Casa
Daumantai, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 1
S16 Dream home es lo que más soñamos. Porque aquí estamos construyendo los recuerdos más her…
$186,632
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Casa en Taujenai, Lituania
Casa
Taujenai, Lituania
Área 43 m²
Número de plantas 1
¡Utilizando en las CIRCUNSTANCIAS - para que la gente sea ejecutada! La casa se vende en Ta…
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 44 m²
Número de plantas 1
La parte de la casa se vende con una parcela, en un lugar tranquilo - Rugiagelicter g. 16, N…
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Casa en Giraite, Lituania
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Giraite, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 2
En GIRAITA, los soldados de UGNIA venden un antídoto de cuatro manzanas. COTHAGE 2 HOSES, A …
$206,971
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Casa en Stebuliai, Lituania
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Stebuliai, Lituania
Área 77 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en el distrito de Lazdijai, pueblo Milagro! ¿Buscando un lugar para la rec…
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Casa en Elektrenai, Lituania
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Elektrenai, Lituania
Área 339 m²
Número de plantas 2
SALE SPACE FUNCTIONALLY DISPLAYED TWO-NAIL-NAIL ELECTRICITY! = LOW 15.55 ARO, son las flores…
$280,664
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Casa en Svencioneliai, Lituania
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Svencioneliai, Lituania
Área 101 m²
Número de plantas 2
Casa de 6 metros cuadrados en venta en Švenčionėliai. Neat, en tiempos antiguos, pero bien …
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Casa en Bezdoniai Eldership, Lituania
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Bezdoniai Eldership, Lituania
Área 99 m²
Número de plantas 1
NEW CONSTRUCTION HOUSEHOLD with SKY 8,98 A - ASPHALATED CHECK, LOCKING POINT TO THE VILNIUS …
$278,177
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Casa en Ramuciai, Lituania
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Ramuciai, Lituania
Área 70 m²
Número de plantas 1
VENTA RENOVATED NAM NETOLI RAMUTE PARKO GENERAL - Casa - Jong, espuma fundida de ladrillo …
$185,843
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Casa en Klaipeda, Lituania
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Klaipeda, Lituania
Área 358 m²
Número de plantas 3
PASSENGER G. 18 SALE DE 358,29 KV. M. PLAYER 7,48 ARM LOW La calle mosaica de hoy es un fra…
$811,512
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 64 m²
Número de plantas 1
Váyase con un líquido mágico en el agua, Mike R. Una casa acogedora con una parcela espacios…
$46,573
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 137 m²
Número de plantas 2
A sólo 8 km de Vilnius Catedral dos cabañas en la calle Rūžutynės, Vilnius, correspondiente …
$284,029
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Casa en Vingininkai, Lituania
Casa
Vingininkai, Lituania
Área 215 m²
Número de plantas 2
Casa militar en Vingininkai: Cuando el espacio se convierte en una ventaja, no una preocupac…
$103,665
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Casa en Ulyskai, Lituania
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Ulyskai, Lituania
Área 50 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en Ulykiai km. En Alytus Ray. -Homestead rodeado de naturaleza con una espa…
$69,833
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Casa en Parapijoniskes, Lituania
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Parapijoniskes, Lituania
Área 104 m²
Número de plantas 1
VENTA DE INOVATISE CONSTRUCCIÓN, ESPACIO Y ACTIVIDAD DISTRIBUIDO, A + + CLASE DE ENERGÍA NAM…
$217,250
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Casa en Daumantai, Lituania
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Daumantai, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 1
S18 Dream home es lo que más soñamos. Porque aquí estamos construyendo los recuerdos más her…
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Casa en Slengiai, Lituania
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Slengiai, Lituania
Área 332 m²
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Sending SPACE HOUSEHOLD, COUNTRY CRUDE MIESTO Si usted está buscando una casa espaciosa y co…
$637,617
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Casa en Tintiniskes, Lituania
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Tintiniskes, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 1
VENTA MODERNUS HOUSEHOLD EN LA BASE DE NATURALEZA!! Valley Street 19 house es un edificio e…
$405,756
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Casa en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 292 m²
Número de plantas 2
El prestigioso distrito de Lampėdžiai ofrece una exclusiva y moderna casa de arquitectura en…
$1,33M
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Casa en Bezdoniai Eldership, Lituania
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Bezdoniai Eldership, Lituania
Área 710 m²
Número de plantas 2
Se vende en paz, autenticidad y estética mientras se encuentra en las afueras de la ciudad A…
$1,16M
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Casa en Serksnenai, Lituania
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Serksnenai, Lituania
Área 134 m²
Número de plantas 2
HOUSEHOLD RESIDENCE to be PROHIBITED El pueblo dote, en un ambiente tranquilo y ordenado, se…
$197,082
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Casa en Kedainiai, Lituania
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Kedainiai, Lituania
Área 208 m²
Número de plantas 2
¡Vendió nuestro NAM con un FLAT de 20 ARM! En Lčiūnava, distrito de Kėdainiai, una casa de …
$34,405
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Casa en Ginkunai, Lituania
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Ginkunai, Lituania
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Número de plantas 2
Enviar espacio 4 casas milenarias con un bloque de 24,03 A, país de Nueva York ¿Buscando un…
$283,604
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Casa en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
Casa en venta Guobuco g. Neveronys, a solo 7 minutos de Kaunas. 80 metros cuadrados, 1 piso …
$288,667
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 1
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN A + CASOS SUBLOCAADOS CON PARTES APDAILA, VILNIUS MIESTE, PROYE…
$303,737
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Casa en Alytus, Lituania
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Alytus, Lituania
Área 42 m²
Número de plantas 1
Buscando bienes raíces baratos con potencial real La parte 41,79 metros cuadrados de la cas…
$21,994
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Casa en Pasiliai, Lituania
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Pasiliai, Lituania
Área 182 m²
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Un bloque recién establecido bordeando Vilnius Una casa de 4 habitaciones con garaje para 2 …
$343,154
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