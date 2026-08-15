Guías para comprar obra nueva en Lituania
Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Lituania
¿Cuál es el precio medio por metro cuadrado en los nuevos edificios en Lituania?
El coste medio de un metro cuadrado en los nuevos complejos residenciales en Lituania, por ejemplo, en la ciudad capital de Vilna, es de unos 2000-2500 euros. En los complejos residenciales de élite, el precio puede alcanzar los 3100 euros. En otras dos ciudades populares del país, Kaunas y Klaipeda, el metro cuadrado se estima en unos 1200-1500 euros. En las poblaciones pequeñas, como Taurage y Zarasai, los precios por metro cuadrado oscilan entre los 500 y los 800 euros.
¿Qué ciudades lituanas tienen la mayor demanda de viviendas nuevas?
El líder en ventas es la capital, Vilna. Aquí, los apartamentos en edificios nuevos en Lituania se venden activamente para uso personal y alquiler. También hay una gran demanda de nuevos bienes raíces en las pintorescas ciudades de Kaunas, Klaipėda y Druskininkai.
¿Los extranjeros pueden comprar apartamentos de un promotor en Lituania?
Sí, todos los ciudadanos extranjeros son libres de comprar nuevos inmuebles en el país, así como de alquilarlos y revenderlos. El número de metros cuadrados es ilimitado. No es necesario obtener permiso de las autoridades locales para comprar un apartamento en complejos residenciales en Lituania.