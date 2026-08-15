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Obra nueva en venta en Lituania

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Vilna
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Barrio residencial Zemuogiu namai
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Barrio residencial Zemuogiu namai
Bajorai, Lituania
de
$488,795
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Hogares para una vida de calidad!Aquí, los residentes disfrutan del aire fresco, el ambiente de bosques y vegetación, así como la oportunidad de llegar rápidamente y convenientemente al centro de Vilnius.Žemuogiο namai es un hermoso y acogedor complejo residencial de cuatro casas situadas en…
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Comercio Eksporta 8
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Comercio Eksporta 8
Sieciai, Lituania
de
$38,582
Año de construcción 2014
Complejo residencial reformado y renovado en Viesturdarz. El edificio fue renovado según bosquejos históricos, preservando la arquitectura del tiempo. Se utilizan materiales y tecnologías modernos en la construcción. El complejo tiene seguridad y videovigilancia. Estacionamiento subterráneo.…
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REALAT real estate
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Barrio residencial Liepu aleja
Barrio residencial Liepu aleja
Barrio residencial Liepu aleja
Barrio residencial Liepu aleja
Barrio residencial Liepu aleja
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Barrio residencial Liepu aleja
Lindiniskes, Lituania
de
$434,740
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 159 m²
4 objetos inmobiliarios 4
"Liepuma alėja" es un hermoso y acogedor barrio residencial situado en una zona tranquila, cerca del bosque, donde se puede disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y el aire fresco. El barrio es creado para aquellos que buscan un lugar tranquilo para vivir rodeado de naturaleza, pero a…
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TekceTekce
Pueblo de cabañas Prusu Namai
Pueblo de cabañas Prusu Namai
Pueblo de cabañas Prusu Namai
Pueblo de cabañas Prusu Namai
Pueblo de cabañas Prusu Namai
Pueblo de cabañas Prusu Namai
Vilna, Lituania
de
$138,045
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 1
"Prūsý namai es un proyecto de vivienda en Vilnius con más de 300 edificios residenciales y comerciales. Situado entre Trakai y Vilnius, con toda la infraestructura necesaria, las casas le permiten visitar sitios históricos y lagos y alcanzar la vida moderna del centro de la ciudad de Vilniu…
Desarrollador
PRUSU NAMAI
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Barrio residencial Prūsų namai
Barrio residencial Prūsų namai
Barrio residencial Prūsų namai
Barrio residencial Prūsų namai
Barrio residencial Prūsų namai
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Barrio residencial Prūsų namai
Vilna, Lituania
de
$118,602
Año de construcción 2022
Casas en Vilnius de 67 a 200 metros cuadrados con parcelas de tierra de hasta 22 acres"Prusu Namai" es un asentamiento en la ciudad de Vilnius que incluye más de 300 unidades residenciales y comerciales. Las casas e infraestructuras ubicadas, entre Trakai y Vilnius, permiten visitar lugares …
Desarrollador
PRUSU NAMAI
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Comercio PARKERS
Comercio PARKERS
Comercio PARKERS
Comercio PARKERS
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Comercio PARKERS
Sieciai, Lituania
de
$130,134
Año de construcción 2018
Arhitekts radījis šo ēku ansambli savienojot UNESCO koka arhitektūras mantojumu ar mūsdienu tehnolo nombradoijām un ikdienas dzīvi. "ku ansambÊa priekšgalā slejas dažāda rakstura 19 gs. radīti koka ēku šedevri, kuri kalpos mūsdienu ātrajam dzīves ritmam, turpretim klusā iekšpagalmā slejas 7 …
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REALAT real estate
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Guías para comprar obra nueva en Lituania

Hipotecas en Lituania, Letonia, Reino Unido y Holanda. Detalles sobre cómo un extranjero puede comprar una casa a crédito
Hipotecas en Lituania, Letonia, Reino Unido y Holanda. Detalles sobre cómo un extranjero puede comprar una casa a crédito

Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Lituania

¿Cuál es el precio medio por metro cuadrado en los nuevos edificios en Lituania?

El coste medio de un metro cuadrado en los nuevos complejos residenciales en Lituania, por ejemplo, en la ciudad capital de Vilna, es de unos 2000-2500 euros. En los complejos residenciales de élite, el precio puede alcanzar los 3100 euros. En otras dos ciudades populares del país, Kaunas y Klaipeda, el metro cuadrado se estima en unos 1200-1500 euros. En las poblaciones pequeñas, como Taurage y Zarasai, los precios por metro cuadrado oscilan entre los 500 y los 800 euros.

¿Qué ciudades lituanas tienen la mayor demanda de viviendas nuevas?

El líder en ventas es la capital, Vilna. Aquí, los apartamentos en edificios nuevos en Lituania se venden activamente para uso personal y alquiler. También hay una gran demanda de nuevos bienes raíces en las pintorescas ciudades de Kaunas, Klaipėda y Druskininkai.

¿Los extranjeros pueden comprar apartamentos de un promotor en Lituania?

Sí, todos los ciudadanos extranjeros son libres de comprar nuevos inmuebles en el país, así como de alquilarlos y revenderlos. El número de metros cuadrados es ilimitado. No es necesario obtener permiso de las autoridades locales para comprar un apartamento en complejos residenciales en Lituania.
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