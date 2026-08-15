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Casas en Venta en Lentvaris, Lituania

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Casa en Lentvaris, Lituania
Casa
Lentvaris, Lituania
Área 156 m²
Número de plantas 2
CASA FAMILIA ESPAÑOL 15,1 A Y UTILIZACIÓN COMPLETA DE ANTRAMUS GROWTH Buscando un hogar para…
$255,293
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Casa en Lentvaris, Lituania
Casa
Lentvaris, Lituania
Área 81 m²
Número de plantas 2
3 piezas con 7 ares de tierra, lugar exclusivo y estratégicamente muy conveniente de Lentvar…
$202,180
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Casa en Lentvaris, Lituania
Casa
Lentvaris, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 2
Una parcela residencial viable con un permiso de construcción expedido, pagado por el impues…
$104,116
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Casa en Lentvaris, Lituania
Casa
Lentvaris, Lituania
Área 311 m²
Número de plantas 2
EN EL LUGAR PÉRDIDO – EXPERIMENTAREMOS EL TRACTO HISTÓRICO, LAS ECOWERS Y NATURAL EN APSUPTS…
$1,71M
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