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Casas en Venta en Jonava, Lituania

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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 24 m²
Número de plantas 1
PARKYDAM 4.59 ARM LOCATION OF AGRICULTURE with the HOUSEHOLD CAUSE, ROCK SEN. WRITTEN KM. *…
$17,969
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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 290 m²
Número de plantas 2
VENTA DE DIFERENTES HOUSEHOLDS EN JONVA CENTRE CON MANDARDA, PRIMERA Y FAMILY ESPACIO Los po…
$287,897
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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 180 m²
Número de plantas 1
Una casa espaciosa + clase en venta en Liberty Street en Jonava! La casa está dentro de la …
$289,274
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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 108 m²
Número de plantas 1
Modern A + + clase, 107 m 2 casas de planta única con ~ 5-8 bar parcelas en el proyecto "Mi …
$286,232
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