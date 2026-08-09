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Casas en Venta en Trakai, Lituania

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Casa en Trakai, Lituania
Casa
Trakai, Lituania
Área 756 m²
Número de plantas 3
PROYECTO DE INVESTMENTO DIFERENTE EN TRAVEL CENTRE! SOBRE EL CARRIAGE DEL EFER La superficie…
$869,478
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Casa en Trakai, Lituania
Casa
Trakai, Lituania
Área 139 m²
Número de plantas 1
NUEVA CONSTRUCCIÓN FITADA CON UN LIQUID DE 19,66 A EN TRACKS A + + clase de energía, una pl…
$375,093
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Casa en Trakai, Lituania
Casa
Trakai, Lituania
Área 68 m²
Número de plantas 1
IN THE TRACK AREA, SOURCE OF LAND AND FARM BUILDINGs SUBMITTED IN NETWORK Una gran opción p…
$70,601
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Casa en Trakai, Lituania
Casa
Trakai, Lituania
Área 375 m²
Número de plantas 2
Una casa espaciosa y estratégicamente planificada con un ataque a la parcela 36a se vende en…
$255,047
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Casa en Trakai, Lituania
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Trakai, Lituania
Área 247 m²
Número de plantas 2
Amplia casa de 246,67 metros cuadrados esperando nuevos propietarios. Esto es parte de una c…
$188,049
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