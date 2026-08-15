Locales comerciales en venta en Lituania

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De inversiones 560 m² en Moletai, Lituania
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Locales administrativos y comerciales en la calle P. Tsvirkos, Moletai, LituaniaPara más inf…
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Propiedad comercial 2 563 m² en Vilna, Lituania
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Envío de la DESTINACIÓN DE INVERSIONES PARA LA ADMINISTRATIVA, LA PRODUCCIÓN Y EL STORAGE EN…
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Propiedad comercial 124 m² en Vilna, Lituania
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DESIRING TO DESIGN COMMERCIAL PREMISAS EN ROAD G - MAXIMUM AND SERIOUS AREAS El precio se h…
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Propiedad comercial 722 m² en Ramonai, Lituania
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VENTA DE CEREALS CON AUDIBLE RAMEN K.SAV. Ramons - pueblo en el municipio de Raseiniai, a 2…
$69,558
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Propiedad comercial 1 149 m² en Pabalve, Lituania
Propiedad comercial 1 149 m²
Pabalve, Lituania
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Piso 1
Local comercial situado en la zona de Telšiai se venden. A un kilómetro de distancia. Los lo…
$52,169
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Propiedad comercial 169 991 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 169 991 m²
Kedainiai, Lituania
Área 169 991 m²
OBJETO INDIVIDUAL - 17 HA AERODROME SEAT, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TACK, MANEVRATION TACKS,…
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Propiedad comercial 71 m² en Telsiai, Lituania
Propiedad comercial 71 m²
Telsiai, Lituania
Área 71 m²
Piso 2
PRESENTACIÓN DE CORRECCIONES DE INVERSIONES!!! Los locales administrativos de 71,40 metros c…
$78,137
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Propiedad comercial 890 m² en Moletai, Lituania
Propiedad comercial 890 m²
Moletai, Lituania
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Piso 1
El complejo "ASVEJS POILSIAVIETIES" bien desarrollado y conocido se vende en el distrito MOL…
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Propiedad comercial 712 m² en Vilna, Lituania
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DESIGNACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ADMINISTRATIVA / MARKETING de 712 KV.M. G. 220, I-I. ■ CUADRO …
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Propiedad comercial 139 m² en Panevėžys, Lituania
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!!! BUILDINGS DESIGN by PROJECT G.20A with the LOSS of 3,63 ARM AREA. BUILDINGs for the INST…
$85,673
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Propiedad comercial 453 m² en Kaunas, Lituania
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PREVIO COMMERCIAL PREMISAS EN EL CENTRO DE MILK - ALERT LIBERTAD Los locales comerciales exc…
$1,74M
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Propiedad comercial 890 m² en Rusne, Lituania
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Rusne, Lituania
Área 890 m²
Piso 1
Se vende en una ubicación exclusiva, cerca del Nemo, un edificio de casi 900 m 2 en Rumnau, …
$312,073
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Propiedad comercial 1 736 m² en Šiauliai, Lituania
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Šiauliai, Lituania
Área 1 736 m²
Piso 1
Locales comerciales se venden en el centro de la ciudad de Šiauliai - inversión, que vale la…
$1,59M
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Propiedad comercial 464 m² en Varena, Lituania
Propiedad comercial 464 m²
Varena, Lituania
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Piso 1
Locales administrativos para la venta en Varėna, Rūsticu g. 55. Un lugar estratégicamente b…
$46,125
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Propiedad comercial 395 m² en Tryskiai, Lituania
Propiedad comercial 395 m²
Tryskiai, Lituania
Área 395 m²
PRESENTACIÓN DE COMERCIALES - PRODUCCIÓN - TIFÉN FIGURA EN Address: Bokšto g. 19, Trakai, T…
$54,487
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Propiedad comercial 786 m² en Vilkaviskis, Lituania
Propiedad comercial 786 m²
Vilkaviskis, Lituania
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Piso 1
Venta de café con locales comerciales y auxiliares, área total 786.39 metros cuadrados. Act…
$289,826
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Propiedad comercial 66 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 1
¡Salga la luz, los ERDVIOS y las FUNCIONALIDADES en el SENAMIESUS! _ GENERAL: - Dirección: L…
$281,217
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Propiedad comercial 64 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 64 m²
120 metros cuadrados de habitaciones se venden en el casco antiguo. Usted puede comprar una …
$169,477
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Propiedad comercial 788 m² en Karklenai, Lituania
Propiedad comercial 788 m²
Karklenai, Lituania
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Piso 2
BUILDINGs COMMERCIAL IN STRATEGIC FIELD - PUKI ACCESS TO BUSINESS DEVELOPMENT! WRITTEN TRADE…
$84,629
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Propiedad comercial 1 478 m² en Panevėžys, Lituania
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Panevėžys, Lituania
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Piso 1
LOCALIZACIÓN ESTRATEGICA DE LA BUSINESS EN FULL - FUNCIONAMIENTO / PRODUCCIÓN CORRECCIONES C…
$519,425
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Propiedad comercial 500 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 1
Escuché la ALOCACIÓN ADMINISTRATIVA de los ERDVIO500 KV.M. en los hogares 'HEADS. Actualment…
$1,15M
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Propiedad comercial 240 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
DESIRING TO DESIGNATE SERVY SIGNIFICANT PARTS IN NORTHERN! -------- PRINCIPIOS - Los locales…
$349,716
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Propiedad comercial 560 m² en Moletai, Lituania
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Moletai, Lituania
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Piso 1
En el centro de Molėtai, Alberto Jauniškio g. 16, se vende un edificio privado de oficinas d…
$405,756
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Propiedad comercial 756 m² en Trakai, Lituania
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PROYECTO DE INVESTMENTO DIFERENTE EN TRAVEL CENTRE! SOBRE EL CARRIAGE DEL EFER La superficie…
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Propiedad comercial 124 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 124 m²
Piso 1
Se venden locales ligeros y acogedores de 124 metros cuadrados, en Oz Park, en el distrito d…
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Propiedad comercial 231 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 231 m²
Piso 2
Los locales administrativos se venden en el centro de negocios de Šalaukte. Los locales son …
$404,023
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Propiedad comercial 63 m² en Vilna, Lituania
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Piso 1
Enviar 63 KV. ¡M. STUDIJA en la segunda cabeza! -... Esta es una excelente opción para aquel…
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Propiedad comercial 190 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 190 m²
Piso 2
PUKUS COMMERCIAL BUILDINGs with A LIGHTER OF 5.15 WARS, TOME PROSPECT!! Ofrecemos comprar at…
$575,498
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Propiedad comercial 3 339 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Número de plantas 5
Una parcela de tierra (liberada del estado) con un proyecto de casa de huéspedes está a la v…
$1,09M
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Propiedad comercial 100 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 100 m²
Piso 1
En la ciudad de Vilnius, la calle Baltupio, los locales se venden en el "Proyecto Jomanto Pa…
$316,674
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