  2. Lituania
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Lituania

Vilna
1
Provincia de Vilna
3
Vilnius city municipality
1
Vilniaus rajono savivaldybe
2
Barrio residencial Prūsų namai
Barrio residencial Prūsų namai
Vilna, Lituania
de
$118,602
Año de construcción 2022
Casas en Vilnius de 67 a 200 metros cuadrados con parcelas de tierra de hasta 22 acres"Prusu Namai" es un asentamiento en la ciudad de Vilnius que incluye más de 300 unidades residenciales y comerciales. Las casas e infraestructuras ubicadas, entre Trakai y Vilnius, permiten visitar lugares …
Desarrollador
PRUSU NAMAI
Barrio residencial Zemuogiu namai
Barrio residencial Zemuogiu namai
Bajorai, Lituania
de
$488,795
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Hogares para una vida de calidad!Aquí, los residentes disfrutan del aire fresco, el ambiente de bosques y vegetación, así como la oportunidad de llegar rápidamente y convenientemente al centro de Vilnius.Žemuogiο namai es un hermoso y acogedor complejo residencial de cuatro casas situadas en…
Agencia
Relist
Barrio residencial Liepu aleja
Barrio residencial Liepu aleja
Lindiniskes, Lituania
de
$434,740
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 159 m²
4 objetos inmobiliarios 4
"Liepuma alėja" es un hermoso y acogedor barrio residencial situado en una zona tranquila, cerca del bosque, donde se puede disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y el aire fresco. El barrio es creado para aquellos que buscan un lugar tranquilo para vivir rodeado de naturaleza, pero a…
Agencia
Relist
