  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Lituania

Vilna
6
Provincia de Vilna
7
Provincia de Kaunas
3
14 propiedades total found
Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 120 m²
Número de plantas 3
Una nueva NAMAS sublocalizada con una terraza (calle Santiago Šimkevičius) ADDITIONAL INFOR…
$2,325
por mes
Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 2
$873
por mes
Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 137 m²
Número de plantas 2
$2,319
por mes
Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 26 m²
Número de plantas 1
$464
por mes
Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 182 m²
Número de plantas 2
$2,319
por mes
Casa en Palanga, Lituania
Casa
Palanga, Lituania
Área 73 m²
Número de plantas 1
$1,148
por mes
Casa en Šiauliai, Lituania
Casa
Šiauliai, Lituania
Área 211 m²
Número de plantas 1
$1,159
por mes
Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 134 m²
Número de plantas 2
$1,565
por mes
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 110 m²
Número de plantas 2
$812
por mes
Casa en Galgiai, Lituania
Casa
Galgiai, Lituania
Área 137 m²
Número de plantas 2
$2,319
por mes
Casa en Dercekliai, Lituania
Casa
Dercekliai, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 2
$1,739
por mes
Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 20 m²
Número de plantas 1
$209
por mes
Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
$1,507
por mes
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 89 m²
Número de plantas 2
$2,029
por mes
