Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Residencial
  4. Apartamento

Apartamentos en venta en Lituania

;
Vilna
295
Kaunas
141
Klaipeda
39
Palanga
53
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
742 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 3/5
VENTA DE UNA APDAILA PARTIAL EN UN PROYECTO DE CALIDAD NUEVA Y EXCLUSIVA EN EL SEA! Descubr…
$240,656
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 2/3
Exclusiva oportunidad en la prestigiosa Kaunas Žaliakalnis: un pedazo de historia con un pan…
$109,684
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 20 m²
Piso 1/2
PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS Y SUPERVISADOS PERO, ESTRATEGIA EN LA SITUACIÓN PRIVADA - FEED.!!…
$91,310
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 1/5
¡Qué bien, es la calidad y el lugar más grande de vivir! Usted vivirá al mismo tiempo en un…
$189,508
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Joniskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Joniskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO CENTRE PRINCIPIOS: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Cómoda ub…
$81,968
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 27 m²
Piso 1/4
VENTAS EN NUEVO PROYECTO MOODS, ATENCIÓN PRINCIPIOS: Una clase de energía +; De una capacid…
$113,593
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 32 m²
Piso 4/4
VINEGE - MAJOR 2020 PROYECTO EN LITHUANIA! En un nuevo proyecto residencial para la constru…
$189,335
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 5 habitaciones en Pakruojis, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Pakruojis, Lituania
Habitaciones 5
Área 77 m²
Piso 1/3
Vendido 4 CABLES PERO EN ROAD MIESE, SLAUGHTER G. 9! ¿Busca una vivienda cómoda y espaciosa…
$67,674
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 4
Área 98 m²
Piso 2/2
Casas de dos apartamentos con parcela de tierra a orillas del río! - El primer alto tiene pa…
$212,528
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 1/4
THREE - una integración armoniosa del proyecto en el favorito de todos En el distrito de Ant…
$95,063
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 119 m²
Piso 1/1
Apartamentos exclusivos para aquellos que aprecian la comodidad y la autenticidad del casco …
$721,768
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 2 habitaciones en Utena, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Utena, Lituania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 2/5
LOCALACIÓN❗️Martes, 7 de abril de 17 a 19. ¡Tienes que registrarte! Tel o e-mail: .........…
$89,994
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 7/9
IN JONVA, Mr Western G. SALE OF SPACE TO THE 3THS OF THEIR CAPBATS. El apartamento, que est…
$102,598
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 5/5
¿Buscas un lugar en un lugar cómodo en Kaunas? Sensibilidad, luz y comodidad en un solo lug…
$122,401
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 4 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 4
Área 68 m²
Piso 1/12
Apartamento en venta 67,74 metros cuadrados 4 kmbr. DESCRIPCIÓN DE BUTO: . Zona - 67,74 met…
$137,700
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Palanga, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Palanga, Lituania
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 3/3
VENTA DE SU 3 CARBON Apartamento de 3 habitaciones en alquiler en Palanga. Casa - justo a pa…
$144,006
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 93 m²
Piso 1/1
Vendido 3 tablas con 3,74a LOW en los CIRCUNSTANCIAS! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$148,391
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 41 m²
Piso 2/2
SALES of 3 CAMBALES G. 4, INNOVACIÓN! El apartamento tiene una amplia zona común, cocina, b…
$91,167
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Giraite, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Giraite, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 1/2
La casa de Magnolian es un buen lugar para vivir aquí... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAM…
$174,275
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 95 m²
Piso 2/3
INDIVIDUAL, ESPACIO 3 K. PERO EN LA NATURALIDAD 94,84 metros cuadrados, apartamento de 3 ha…
$192,995
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 4 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 4
Área 77 m²
Piso 4/5
Apartamento de 4 habitaciones en venta en Kalniečiai - Geležinio Vilko g. El apartamento est…
$161,508
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 2 habitaciones en Varena, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Varena, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 1/4
PARKYDAM 48.53 KV.M, 2 HOUSEHOLD WAS IN THE NEW DIFFERENT ARCHITECTURE, A + + ENERGY PROYECT…
$120,915
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Narepai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Narepai, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 1/2
3 tablas han estado con THERAY Y LIQUID - TASKS Apartamento de 3 habitaciones en venta en u…
$219,603
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 1 habitación en Papiskiai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Papiskiai, Lituania
Habitaciones 1
Área 67 m²
Número de plantas 1
COMMISSION-FREE INDEPENDENT ADVISORY Madinat Jumeirah Living es una colección exclusiva de …
$691,275
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 4
Área 98 m²
Piso 2/2
Casas de dos apartamentos con parcela de tierra a orillas del río! - El primer alto tiene pa…
$212,528
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 2/5
Apartamento en venta en el centro de Vilnius, cerca del mercado de flores Bassanavičius. Un…
$210,618
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 66 m²
Piso 1/4
BUTTER 9 - Nuevo PROYECTO SOBRE EL PRIVADO, Realizando las OPORTUNIDADES DEL GRUPO NATURAL Y…
$129,454
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 1 habitación en Pakruojis, Lituania
Apartamento 1 habitación
Pakruojis, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 1/1
Apartamento de 1 habitación en alquiler en una ubicación cómoda en la ciudad de Pakruojis. E…
$18,549
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Piso 4/4
En el centro de Vilnius, en un lugar prestigioso, se vende un apartamento en buen estado! Un…
$405,756
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 23 m²
Piso 4/4
SALES E INSTALLACIONES DE CALIDAD CAMBOYUM PERO EN LAS Ideal para aquellos que buscan un apa…
$143,456
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Tipos de propiedades en Lituania

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Lituania

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir