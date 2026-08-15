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Casas en Venta en Birzai, Lituania

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Casa en Birzai, Lituania
Casa
Birzai, Lituania
Área 66 m²
Número de plantas 1
La casa se vende con parcelas terrestres en Biržai, Pasvalio g. Zona de la casa - 66,03 metr…
$52,169
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Casa en Birzai, Lituania
Casa
Birzai, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 1
Enviando una RESIDENCIA a la REPÚBLICA DE GATH, BUILDINGs. Tenemos 3 KAMORIAI, VIRTUE. NEIGH…
$42,894
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Casa en Birzai, Lituania
Casa
Birzai, Lituania
Área 227 m²
Número de plantas 2
Enviando un NAMAS REIDO AGARO G., BUILDINGS. El hogar está en la RESIDENCIA DE CASAS DE RESI…
$64,651
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Casa en Birzai, Lituania
Casa
Birzai, Lituania
Área 200 m²
Número de plantas 1
NETOLI GRANT CIRCUMSTO CENTRE CON MUY DE 8 AÑOS. Tenemos todas las comunicaciones del MIDAS,…
$85,477
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Casa en Birzai, Lituania
Casa
Birzai, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 2
UNA NOMBRA DE DOS GRUPOS, firmada en las CIRCUNSTANCIAS CON EL ESPACIO DE 8,15 ARM. Una casa…
$91,175
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