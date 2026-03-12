Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Lituania
  3. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Lituania

Vilna
89
Kaunas
73
Klaipeda
10
Šiauliai
4
262 propiedades total found
Propiedad comercial 66 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 66 m²
Vilna, Lituania
Área 66 m²
Piso 1
LEVELS OF LIGHT AND FUNCTIONARY COORDINATION IN THE SENAMIOR! _ GENERAL: - Dirección: Latako…
$1,744
por mes
Propiedad comercial 67 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 67 m²
Vilna, Lituania
Área 67 m²
Piso 2
$813
por mes
Propiedad comercial 64 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 64 m²
Vilna, Lituania
Área 64 m²
Piso 1
$699
por mes
Propiedad comercial 150 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 150 m²
Kaunas, Lituania
Área 150 m²
Piso 2
TECHNICAL G. ADMINISTRATIVE ADVICE ON THE VALUE OF Your HOUSEHOLD WORKPLACE (STALS, BOATs) …
$1,220
por mes
Propiedad comercial 17 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 17 m²
Vilna, Lituania
Área 17 m²
Piso 1
¡Oportunidades exclusivas! MODERNUS BIURAS VERSLO CENTRE "GOŠTAUTO 8" A WHITE TILTO! ¿Buscan…
$581
por mes
Propiedad comercial 370 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 370 m²
Kaunas, Lituania
Área 370 m²
Piso 1
RENDERED 370 KV. M. PATCHES IN PANEMUNE, TRANSACTIONS G. Habitación para alquilar 370 metro…
$872
por mes
Propiedad comercial 193 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 193 m²
Kaunas, Lituania
Área 193 m²
Piso 1
BETTER OF TRADE DISTRIBUTION / PREMISES OF PRODUCTION DISTRIBUTION _ Los locales están situa…
$1,743
por mes
Propiedad comercial 46 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 46 m²
Vilna, Lituania
Área 46 m²
Piso 1
Locales comerciales / oficinas en alquiler en Vytenio g., proyecto "Skver namai," Vilnius …
$1,337
por mes
Propiedad comercial 91 m² en Birstonas, Lituania
Propiedad comercial 91 m²
Birstonas, Lituania
Área 91 m²
Piso 1
$2,270
por mes
Propiedad comercial 500 m² en Pasvalys, Lituania
Propiedad comercial 500 m²
Pasvalys, Lituania
Área 500 m²
Piso 1
$1,159
por mes
Propiedad comercial 1 634 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 1 634 m²
Kaunas, Lituania
Área 1 634 m²
Piso 1
$15,152
por mes
Propiedad comercial 404 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 404 m²
Vilna, Lituania
Área 404 m²
Piso 1
$3,513
por mes
Propiedad comercial 1 118 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 1 118 m²
Vilna, Lituania
Área 1 118 m²
Piso 1
$9,087
por mes
Propiedad comercial 51 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 51 m²
Klaipeda, Lituania
Área 51 m²
Piso 4
$297
por mes
Propiedad comercial 139 m² en Didzioji Riese, Lituania
Propiedad comercial 139 m²
Didzioji Riese, Lituania
Área 139 m²
Piso 1
$1,855
por mes
Propiedad comercial 70 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 70 m²
Kaunas, Lituania
Área 70 m²
Piso 2
COORDINACIÓN COMMERCIAL DEL SEGUNDO GROWTH, SAVANORS PR.! SEGUNDO ESPACIO Y DISTRIBUCIÓN LUZ…
$569
por mes
Propiedad comercial 699 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 699 m²
Kaunas, Lituania
Área 699 m²
Piso 1
$8,104
por mes
Propiedad comercial 33 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 33 m²
Kaunas, Lituania
Área 33 m²
Piso 2
$381
por mes
Propiedad comercial 25 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 25 m²
Vilna, Lituania
Área 25 m²
Piso 1
$725
por mes
Propiedad comercial 28 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 28 m²
Kaunas, Lituania
Área 28 m²
Piso 1
$580
por mes
Propiedad comercial 150 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 150 m²
Kaunas, Lituania
Área 150 m²
Piso 3
$580
por mes
Propiedad comercial 130 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 130 m²
Kaunas, Lituania
Área 130 m²
Piso 2
$754
por mes
Propiedad comercial 12 m² en Alytus, Lituania
Propiedad comercial 12 m²
Alytus, Lituania
Área 12 m²
Piso 2
$174
por mes
Propiedad comercial 640 m² en Šiauliai, Lituania
Propiedad comercial 640 m²
Šiauliai, Lituania
Área 640 m²
Piso 1
$1,136
por mes
Propiedad comercial 600 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 600 m²
Kaunas, Lituania
Área 600 m²
Piso 1
$2,782
por mes
Propiedad comercial 309 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 309 m²
Kaunas, Lituania
Área 309 m²
Piso 1
$4,297
por mes
Propiedad comercial 31 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 31 m²
Vilna, Lituania
Área 31 m²
$580
por mes
Propiedad comercial 520 m² en Panevėžys, Lituania
Propiedad comercial 520 m²
Panevėžys, Lituania
Área 520 m²
Piso 2
$1,507
por mes
Propiedad comercial 1 804 m² en Alytus, Lituania
Propiedad comercial 1 804 m²
Alytus, Lituania
Área 1 804 m²
Piso 1
$5,228
por mes
Propiedad comercial 269 m² en Alytus, Lituania
Propiedad comercial 269 m²
Alytus, Lituania
Área 269 m²
Piso 1
$2,808
por mes
