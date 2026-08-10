Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Provincia de Kaunas
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Provincia de Kaunas, Lituania

;
Kaunas
91
Prienai
11
Kedainiai
11
Garliava
5
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
247 propiedades total found
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 192 m²
Número de plantas 2
COMPLETAMENTE INSTALADO PARA VENDER NUEVA CASA RENOVADA EN VERDE . PROPIO 6 A. SCLYPAS EN LA…
$915,850
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kreslynai, Lituania
Casa
Kreslynai, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 2
La casa se vende con una hermosa vista del río Neris. Cottage con parcela y entrada directa …
$275,542
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Dubravai, Lituania
Casa
Dubravai, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa con sauna en zona cerrada - Dubrav, distrito de Kaunas ¿Buscas un lugar para…
$61,124
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa en Kaisiadorys, Lituania
Casa
Kaisiadorys, Lituania
Área 171 m²
Número de plantas 2
En el techo de la cabaña, la naturaleza de la casa, este G., país de GIREL TVENQUIN ¡Váyase …
$310,548
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 93 m²
Número de plantas 2
SALA DE NAMAS KAUNE, SENIAVOS PL: 46 - TODO EL POTENTIAL 93,21 m2 de vivienda se vende en u…
$232,282
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaisiadorys, Lituania
Casa
Kaisiadorys, Lituania
Área 64 m²
Número de plantas 1
SENT SKILL with the HOUSEHOLD FOR GROWTH LOADER CITIZENS, GEDIMATIN G. ALL MIDSO COMMUNICATI…
$37,098
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 284 m²
Número de plantas 3
VENTA DE CASA BLOCAADA EN FREdie. NAM SPACE, NORMAL INSTALLATION. Familia familiar. Es un cl…
$331,445
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 133 m²
Número de plantas 2
Puede encontrar todos los últimos anuncios inmobiliarios de CAPITAL en nuestro sitio web www…
$409,234
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Islauzas, Lituania
Casa
Islauzas, Lituania
Área 73 m²
Número de plantas 2
La casa se vende en Hut - un gran lugar para su futuro hogar! ✔️ Ubicación: Scrap, Kauno r.…
$59,455
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kruvandai, Lituania
Casa
Kruvandai, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 2
¿Buscas un lugar donde puedas construir tu casa de ensueño alrededor de la naturaleza? Esta …
$63,762
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 78 m²
Número de plantas 2
VENTA MODERNUS, COMPLETED CON UN CAUNE DE HAD TWO-PLANT, CARCLES G. ¿Buscando una vivienda m…
$304,536
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 158 m²
Número de plantas 1
Una + + clase, amplia casa en la ciudad de Kaunas, nuevo bloque de casa! 5 habitaciones est…
$346,707
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 208 m²
Número de plantas 2
RUSSIAN OIL, POULTRY COULSION, RAMUSSITY - Your COLOR MAY BE LOW! En la ciudad de Kaunas - e…
$93,218
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Pypliai, Lituania
Casa
Pypliai, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%) …
$276,556
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 79 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA EN RAW, CAUNE ¿Buscas una casa en uno de los distritos más prestigiosos de Ka…
$170,346
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 218 m²
Número de plantas 2
Enviando una casa viva con el ERDUS 15.45 Alambrando, el CANE. A la dos familia, viva. CASA …
$347,750
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 92 m²
Número de plantas 1
El NaANO MIESTE, Viviendo HOUSEHOLD, SALES HOUSEHOLDS with GUARANTEE AND FARM BUILDINGs. El …
$161,529
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 2
VILIJAMPOLE, KAUNE ¿Busca una vivienda cómoda y bien ordenada en una ubicación cómoda en Ka…
$113,612
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 74 m²
Número de plantas 1
En Romainiai se vende una casa preciosa, especialmente bonita y sabrosa, que combina comodid…
$262,981
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Prienai, Lituania
Casa
Prienai, Lituania
Área 113 m²
Número de plantas 2
¿Buscando a casa en un gran lugar? ¡Tenemos una propuesta para usted! En el centro de la ciu…
$62,882
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Teleiciai, Lituania
Casa
Teleiciai, Lituania
Área 235 m²
Número de plantas 2
SALE PRABAGUS NAMAS, PUKIA LOCACIA! ¡Tu antiguo ambiente! ¡DVI Therases, vivo hasta NAM-KIEM…
$576,648
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Piliuona, Lituania
Casa
Piliuona, Lituania
Área 43 m²
Número de plantas 1
Casa de jardín "Pramprojektas", Piliuonos k., Valio g. 46 Información básica: • Parcela - 1…
$85,648
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Patranys, Lituania
Casa
Patranys, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 2
Una casa residencial de madera con una amplia zona de 39 ares y edificios de un patio bien c…
$100,859
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 162 m²
Número de plantas 2
SENT HOUSEHOLD with FARM BUILDINGs on the BASIS of the KEY BOARD, INFORMACIÓN: Superficie…
$52,300
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Garliava, Lituania
Casa
Garliava, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 1
SLAUGHTER with HOUSEHOLD GASTRO - PUKI PLACE FOR NEW START Una casa de ladrillo de 71,49 me…
$81,469
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Gervenupis, Lituania
Casa
Gervenupis, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
¡Tu, ECONÓMICA, NUEVA CONSTRUCCIÓN CASA DE BUENA! Un gran lugar tranquilo para la venta es …
$118,071
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Zacisius, Lituania
Casa
Zacisius, Lituania
Área 28 m²
Número de plantas 1
El jardín se vende en el pueblo de Zacucius. ¡Te pido que lo veas! Beneficios: • Neat, luga…
$55,987
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Zasliai, Lituania
Casa
Zasliai, Lituania
Área 107 m²
Número de plantas 2
¡Enviando una parte de la casa! PRECIOS ONLY 47000 Eur Las partes de la casa se venden en …
$54,487
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 250 m²
Número de plantas 3
SENT SPACE 3 HOUSEHOLD HOUSEHOLD with 2 WARRANTS and LOCATION 8.69 A AT ONE OF THE BEST PLAC…
$382,821
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 2
VENTA O MAJOR DE LONG-TERM RENDER (NO MENOS 12 MESES) EN LA CASA SUPLAZADA KAUNE, EN LA LIBR…
$267,799
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Parámetros de las propiedades en Provincia de Kaunas, Lituania

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir