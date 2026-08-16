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Casas en Venta en Garliava, Lituania

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Casa en Garliava, Lituania
Casa
Garliava, Lituania
Área 155 m²
Número de plantas 2
La casa de madera se vende en un lugar tranquilo y confortable en Garliava. La casa tiene ra…
$184,932
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Casa en Garliava, Lituania
Casa
Garliava, Lituania
Área 259 m²
Número de plantas 2
Garliava tiene una casa de planificación muy buena con un ataque de 14 ares. Casa adecuada p…
$300,260
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Casa en Garliava, Lituania
Casa
Garliava, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 1
SLAUGHTER with HOUSEHOLD GASTRO - PUKI PLACE FOR NEW START Una casa de ladrillo de 71,49 me…
$81,469
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Garliava, Lituania
Casa
Garliava, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 1
Enviando casas vivas con líquidos en el siglo 16.31 perdidas RAJ. EN VIETŠNIŲ WYTAUTO G. 26 …
$21,038
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Casa en Garliava, Lituania
Casa
Garliava, Lituania
Área 104 m²
Número de plantas 2
Vendido A + CLASE, NO VIVO 4 CODES CAMERA en ROMANS, LIEPAS G. Nuevamente equipado, A + cla…
$344,181
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