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Casas en Venta en Kedainiai, Lituania

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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 142 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en Kėdainiai, en una zona tranquila y ordenada del distrito residencial. Es…
$115,214
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 151 m²
Número de plantas 1
28 ARM SLAUGHTER with the HOUSEHOLD SCREENING! La propiedad exclusiva se vende a aquellos qu…
$44,761
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 1
VENTA DE LAS PARTES VISITARES CON DISTINTOS DE FARM en Puntos, ISLANDS G. Partes de la casa …
$47,333
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 51 m²
Número de plantas 1
SALES YAUKUS, SODO HOUSEHOLD in ROAD, Western ACLIGATE. ACCESO A OTROS TOOLS SOBRE LA BASE D…
$29,562
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 162 m²
Número de plantas 2
SENT HOUSEHOLD with FARM BUILDINGs on the BASIS of the KEY BOARD, INFORMACIÓN: Superficie…
$52,300
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 130 m²
Número de plantas 2
Ve a tu vieja dama. GENERAL: • Strazdelio g. 27, Kėdainiai; • acceso asfaltado; • La parcela…
$109,315
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TekceTekce
Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 208 m²
Número de plantas 2
¡Vendió nuestro NAM con un FLAT de 20 ARM! En Lčiūnava, distrito de Kėdainiai, una casa de …
$34,405
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 75 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en una ubicación particularmente tranquila de la ciudad de Kėdainiai, Babėn…
$73,636
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 6 m²
Número de plantas 1
Una casa de madera en venta en el pueblo de Pasieslio, Alyvioso g. La casa de madera se ven…
$30,930
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 294 m²
Número de plantas 2
SEAT, ROLLING AND GRADING G. 11A PARJIJDAM NAM. ¡Antes de sus ojos una casa que está totalm…
$277,068
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Casa en Kedainiai, Lituania
Casa
Kedainiai, Lituania
Área 1 455 m²
Número de plantas 5
INVERSIÓN PUTIN!!!INDICADO NO ESTÁ SUSTABLECIDO 5 MANUFACTURACIÓN DE LOS HIGHS CON UN PROYEC…
$57,001
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