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Casas en Venta en Klaipeda, Lituania

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12 propiedades total found
Casa en Klaipeda, Lituania
Casa
Klaipeda, Lituania
Área 181 m²
Número de plantas 2
5 habitaciones en venta en Tauralaukis, Klaipeda ciudad. = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$378,196
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Casa en Klaipeda, Lituania
Casa
Klaipeda, Lituania
Área 243 m²
Número de plantas 2
MODERNUS HOUSEHOLD - NORTHERN ARCHITECTURE AND PREMIUM Uno de los distritos más atractivos d…
$802,035
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Casa en Klaipeda, Lituania
Casa
Klaipeda, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 2
Casa en venta en Dercakles -----------------------------------------------------------------…
$114,771
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Klaipeda, Lituania
Casa
Klaipeda, Lituania
Área 141 m²
Número de plantas 2
RESERVA Vendido 5 CAMBAREE NAM (140,69 CRADs. M.) EN EL PUNTO Al presentar esta casa, pued…
$210,618
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Casa en Klaipeda, Lituania
Casa
Klaipeda, Lituania
Área 289 m²
Número de plantas 2
SUBMITTED INDIVIDUAL OBJECT La casa está diseñada y adaptada para dos FAMs. ACCESO TÉCNICO A…
$739,204
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Casa en Klaipeda, Lituania
Casa
Klaipeda, Lituania
Área 322 m²
Número de plantas 3
Una casa grande y espaciosa en venta en el pequeño pueblo Una gran casa espaciosa es un sue…
$579,513
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Casa en Klaipeda, Lituania
Casa
Klaipeda, Lituania
Área 358 m²
Número de plantas 3
PASSENGER G. 18 SALE DE 358,29 KV. M. PLAYER 7,48 ARM LOW La calle mosaica de hoy es un fra…
$811,512
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Casa en Klaipeda, Lituania
Casa
Klaipeda, Lituania
Área 128 m²
Número de plantas 3
VENTA DE UN OBJETO INDIVIDUAL AL QUILDING QUARTE, 100 metros a la playa de Giruliai. ¡Es un …
$770,937
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Casa en Klaipeda, Lituania
Casa
Klaipeda, Lituania
Área 136 m²
Número de plantas 2
DOWNAMAS with 7 ARM should be SALATED ON THE DANGEAR SCREEN - Sí. En la parte norte de la ci…
$411,414
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Casa 4 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Casa 4 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 86 m²
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda City, Tauralaukis (Former Meme Area). Two halves of a semi-detached hous…
$185,673
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Casa 4 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Casa 4 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Lituania, cerca del centro de la tercera ciudad portuaria más grande de Lituania - Klaipėda …
$275,339
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Casa en Klaipeda, Lituania
Casa
Klaipeda, Lituania
Área 464 m²
Número de plantas 3
PARKYDAM 464 metros cuadrados. VIVO CASO DE BUENAS INDUSTRIALES COMBINEADAS CON LA 9a LECCIÓ…
$1,14M
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