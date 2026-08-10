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Casas en Venta en Vilna, Lituania

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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 152 m²
Número de plantas 1
VENTA DE MODERNUS ONE-HAUTE HOUSEHOLD EN KVARTALE VILNIUM, FABRIKO G. Para aquellos que busc…
$457,972
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Casa en Vilna, Lituania
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Área 155 m²
Número de plantas 2
PARKYDAM A + ENERGÍA CLASES Y INSTALLACIONES QUALIDAD CON LA DESIGNACIÓN EXCLUSIVA DE LAS EX…
$348,551
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 1
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN A + CASOS SUBLOCAADOS CON PARTES APDAILA, VILNIUS MIESTE, PROYE…
$318,102
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 139 m²
Número de plantas 2
SALES PARA TEJE DIFERENTES, FITADOS, CASOS INDIVIDALES EN LA ESFERA ¿Buscas un hogar donde …
$369,818
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 2
¡Nuevo hogar colonial! Venta moderna A + + clase casa sublocada en una zona tranquila de Baj…
$319,618
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 1
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN A + CASOS SUBLOCAADOS CON PARTES APDAILA, VILNIUS MIESTE, PROYE…
$309,824
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 125 m²
Número de plantas 2
SENT SPACE AND NORMAL 125 KnowLEDGE. ¿Buscando un hogar donde se armonice la paz de la natu…
$553,130
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 117 m²
Número de plantas 1
Moderna, nueva casa en Vaidotai, ciudad Vilnius! Una casa elegante y funcional de 4 habitac…
$310,858
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 1
VENTA INSTALLATED HOUSEHOLD with AUDIBLE AND FIRST NETOLNIUS CITY. PRECIOS ESPECIALES PARA L…
$149,433
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 108 m²
Número de plantas 2
Un pueblo de nueva construcción Una casa doble de 108 metros cuadrados se vende en el castil…
$237,657
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 99 m²
Número de plantas 1
¡Nuevo MERCADO! Una tregua de una sola ARQUITECTURA se encuentra en la parte trasera de colo…
$214,471
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 177 m²
Número de plantas 2
La casa se vende con 177 metros cuadrados en Paneriai. La casa está situada en un asentamie…
$283,370
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Casa 9 habitaciones en Vilna, Lituania
Casa 9 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 3
Casa espaciosa, bien construida y totalmente equipada en una parcela de 9 hectáreas. La infr…
$539,910
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 2
Para aquellos que quieren más paz y espacio - con su propio patio, terraza y lugar para coch…
$307,097
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 173 m²
Número de plantas 2
Las hermosas ruinas de la Reserva Hidrográfica Verguva ofrecen una exclusiva 172 metros cuad…
$1,68M
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 1
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN A + CASOS SUBLOCAADOS CON PARTES APDAILA, VILNIUS MIESTE, PROYE…
$303,737
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Vilna, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 1
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN A + INSTALLATED FOR SUBLOCATED HOUSE, VILNIUS MIESTE, PROYECT M…
$414,738
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Vilna, Lituania
Área 213 m²
Número de plantas 2
GLASE DE VENTA Y HISTORES INSTALLAADOS EN EL MUNDO "PRESSURE DE PRESUMEN" EN LA SALVESTA, ST…
$460,356
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Área 161 m²
Número de plantas 1
Enviando 4 CAPSULES RECORDING HOUSEHOLD with SUSTAINABLE APPEAL! La casa será transferida co…
$526,060
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Área 142 m²
Número de plantas 2
VENTA DE PRAPANNGA EN LA CASA MANAGEMENT OF CHARNECKY GIVEN SIGNATAR QUARTER! AREAS EXERCISE…
$521,486
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Área 798 m²
Número de plantas 3
VENTA DE UNA BUILDINGS INDIVIDUAL DE 800 CONOCIMIENTO. -... Uno de los lugares más prometedo…
$2,31M
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 1
FONDO PRESENTADO A + CLASE PARTES APPLIES FOR LOCAL HOUSEHOLDS IN NEW AND SELECTED LIVESTOCK…
$209,216
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Vilna, Lituania
Área 167 m²
Número de plantas 2
PILAITAS, MIS 12, ROAD TO MIESTO CENTRE, SALE QUALITY INSTALLATIONS, SELECTS AND FUNCTIONALL…
$613,271
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Área 127 m²
Número de plantas 2
Vendido PROYECTO SOUTHERN 5 CAPSULES, 2 WHEEL HOUSEHOLDS EN LOBIA G. 9, VILNIUS AREA. La ca…
$365,615
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Área 114 m²
Número de plantas 2
VENTA DE LEBASE YAUKUS, SOLAMENTE INSTALLATED with 4 HOUSEHOLD NAMAS! * QUALITY CONSTRUCTIO…
$346,707
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Vilna, Lituania
Área 85 m²
Número de plantas 2
VENTA DE LA GLASE Y LA INSTALACIÓN PRÁCTICA ¿Buscas un hogar donde puedas establecerte de …
$347,385
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Área 139 m²
Número de plantas 2
YACK, MODERUS NAM EN CALNACIONES CON UN MAXIMUM SLAUGHTER! Casa en el pueblo de Kalnėnai, es…
$436,681
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Área 96 m²
Número de plantas 2
SUBMITTED BY A DESIGN OF A INDIVIDUAL DESIGNATION, QUALITY AND PRACTICAL INSTALLATION OF 4 C…
$395,180
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Área 128 m²
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En la ya formada nueva casa de construcción, rodeada de bosque, se venden PFLP APDAILA Dos p…
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Parámetros de las propiedades en Vilna, Lituania

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
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