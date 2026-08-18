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Casas en Venta en Druskininkai, Lituania

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Casa en Druskininkai, Lituania
Casa
Druskininkai, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 1
VENTA DE UN HAUTE NAM, 100,43 KV.M. NAMO PRINCIPLES: • La casa se encuentra en una calle tr…
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Casa en Druskininkai, Lituania
Casa
Druskininkai, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 2
Exclusiva vivienda cerca del centro GENERAL: Precio de venta: 300000 EUR Address: Sod.105/ …
$344,246
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Casa en Druskininkai, Lituania
Casa
Druskininkai, Lituania
Área 150 m²
Número de plantas 2
¡El país de los borrachos entró en la casa con la primera red del restaurante! _ Al lado de…
$183,010
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Casa en Druskininkai, Lituania
Casa
Druskininkai, Lituania
Área 88 m²
Número de plantas 2
Cottages con acabado parcial y parte de la parcela cerca del centro GENERAL: Precio de vent…
$168,099
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Casa en Druskininkai, Lituania
Casa
Druskininkai, Lituania
Área 256 m²
Número de plantas 2
Casa con 6 ares parcela en Baldashka GENERAL: Precio de venta: 145 000 euros; Dirección: S…
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Casa en Druskininkai, Lituania
Casa
Druskininkai, Lituania
Área 88 m²
Número de plantas 2
Cottages con acabado parcial y parte de la parcela cerca del centro GENERAL: Precio de vent…
$154,228
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