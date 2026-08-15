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Terreno y parcelas en venta en Lituania

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1 016 propiedades total found
Parcela en Trakai, Lituania
Parcela
Trakai, Lituania
Descripción: La parcela agrícola para la venta es 2 ha Trakai raj. Sav. Varnikai k. Lago Ba…
$34,779
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Parcela en Pailiai, Lituania
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Pailiai, Lituania
Escaneando con el PROYECTO NAMO y la AUTORIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASSENGER K., NORTH…
$25,886
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Parcela en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
VENTA DE HOUSEHOLD SPACE ALEKSOTE, ARTILERY G., CAUNE - Your WHEEL NOW ¿Buscas un lugar par…
$147,589
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Parcela en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
¡LOWER LOOK! GENERAL: Dirección: Vilniaus r. sav. En polaco Unique Nr.: 4400-3987-6761 Mai…
$17,281
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Parcela en Birstonas, Lituania
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Birstonas, Lituania
A BIRŠTONE of 42 AÑOS 'Asignación AGRICULTURAL Cerca de Birštonas Torre de Revisión ¿Busca…
$76,746
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Parcela en Masionys, Lituania
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Masionys, Lituania
La parcela comercial se vende junto a Magistre Vilnius - Panevėžys. GENERAL: • Dirección - …
$884,552
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Parcela en Luodkos, Lituania
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Luodkos, Lituania
Lituania.   Zarasų Rajonas. Gražuts regioninis parkas ( Territorio y Nbsp; Parque Regional G…
$807,670
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Parcela en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
¡Un LOGBOOK de 6 brazos del SKG de la Casa! GENERAL: • Dirección: Verbiuco skg., Naujoji Vi…
$51,266
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Parcela en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
PARKYDAM 6.91 Un poco de vivienda en el PanEMUNE. LOCALACIÓN: junto a "Panemunės šilas", "N…
$217,238
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Parcela en Raziskiai, Lituania
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Raziskiai, Lituania
PARKYDAM 19.09 UN LIQUID OF HOUSEHOLD RUSN –S G., KEY K., KAUNO R. ¿Buscando una parcela esp…
$86,301
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Parcela en Alytus, Lituania
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Alytus, Lituania
La propiedad de la propiedad 12,66 bar house holding se vende con permiso de construcción en…
$47,624
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Parcela en Ragoziai, Lituania
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Ragoziai, Lituania
PARKYDAM 29,11 AÑOS DESPLAZADA EN LAS CASAS INDIVIDALES NONDELIVERY EN LA PUEBLO DE YONVA. …
$34,203
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Parcela en Vengerine, Lituania
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Vengerine, Lituania
Esta parcela de 61,72 ar, situada a sólo 11 km de Rokiškis, está totalmente preparada para s…
$60,778
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Parcela en Tryskiai, Lituania
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Tryskiai, Lituania
Venta 27,07 una parcela La forma en que se utiliza la tierra es zonas residenciales. El tipo…
$4,091
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Parcela en Markunai, Lituania
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Markunai, Lituania
A dos millas de Rūdiškiai. Una parcela agrícola de 1.36 ha se vende en el pueblo de Martūras…
$4,521
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Parcela en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
25 una parcela en venta en Užugriovio, Vilniaus r. sav. GENERAL - El área de la parcela - 2…
$64,438
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Parcela en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
SUBMITTED DISCLOSURE FOR MULTIANNUAL DESARROLLO EN UN NUEVO PERÍODO DE SESIONES NUEVAS Inve…
$802,239
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Parcela en Ginkunai, Lituania
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Ginkunai, Lituania
¡Enviando 7 DISPUTOS CASOS - LOCAL DE PAÍSES NORMALES! 7 parcelas de vivienda para la const…
$14,432
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Parcela en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
¡Enviando 25 ARM LOCACIÓN SOBRE ROAD! ¡Posiblemente cambia de casa! GENERAL: ✅ Zona de lote…
$28,687
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Parcela en Moletai, Lituania
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Moletai, Lituania
El 80 una parcela agrícola en Dubingiai k, Molėtai r.sav se vende en un hermoso lugar cerca …
$13,912
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Parcela en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
La zona del jardín Amateur se vende en la zona de desarrollo rápido de Pavilnis. Las comunic…
$79,992
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Parcela en Moletai, Lituania
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Moletai, Lituania
Venta de 4.53 ha parcela agrícola Molėtai r., Luokesos sen., Janaukk La parcela se distingue…
$45,024
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Parcela en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
VENTA DE LA DESTINACIÓN COMMERCIAL COMO EN LAS CIRCUNSTANCIAS! COMMON DATA: • El lugar de la…
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Parcela en Guduline, Lituania
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Guduline, Lituania
Enviando un liquido de 1,09 HA INDUSTRY Y STORAGE OF BRUSSELS, LAS RECLAMACIONES CON LA AUTO…
$288,956
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Parcela en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
SALE 11,28 ARM SLAUGHTER OF CEREAL SODES 14th Street! - Comunicación de la ciudad de Vissa …
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Parcela en Voveriai, Lituania
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Voveriai, Lituania
SKILLS 95a SUBMITTED CON STATUS - ACCESS TO DEPARTURE! ¿Buscando espacio para la vida o la …
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Parcela en Kedainiai, Lituania
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Kedainiai, Lituania
Deberían enviarse un lugar de desintegración AGRICULTURAL. Lugar: Vilainiai, Kėdainiú raj. …
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Parcela en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Imagina un lugar donde el lujo está en contacto con la paz de la naturaleza! Esta parcela ex…
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Parcela en Giedraiciai, Lituania
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Giedraiciai, Lituania
La parcela agrícola de la zona 305 a. DECLARES: - La dirección de la parcela - Šlevytr, Ali…
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Parcela en Sliziskiai, Lituania
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Sliziskiai, Lituania
Extraordinario conjunto de parcelas con una superficie de ± 18 ha con un tamaño de ± 200 m L…
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