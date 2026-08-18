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Apartamentos en venta en Mazeikiai, Lituania

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Apartamento 1 habitación en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 1
Área 36 m²
Piso 5/5
VENTA DE CASTLE 1 CONTAINED CON BACKGROUND Apartamento de 1 habitación en alquiler en Mažei…
$45,077
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Apartamento 2 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 5/5
Sal 2 CABB. Pero 5 / 5 - AME NAME SODE G.9 NOTAS RETAILES Capacidad para comprar con un prés…
$63,475
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Apartamento 2 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 5/5
VENTA DE 2 CAPSULES EN EL CURRENTE GENERAL: • Address: Gamchi.105/ g. 25, Mažeikiai • Alto:…
$54,487
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 5/5
VENTA DE 2 CAPSULES CON ANTECEDENTES RECIBIDAS EN NO Apartamento de 2 habitaciones en alqui…
$45,583
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Apartamento 1 habitación en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 4/9
VENTA 1 CABB. Pero 4 pisos SODES G.11 GENERAL Ubicación: SODOD g. 11, Mažeikiai - Apartamen…
$36,233
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Apartamento 3 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 59 m²
Piso 5/5
Las tres tablas deberían ser usadas en la fiesta. - Averiguado en todos los puntos, afeitado…
$81,469
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 5/5
Apartamento totalmente amueblado, acogedor y económico de 3 habitaciones en alquiler en el c…
$118,249
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Apartamento 4 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 4
Área 88 m²
Piso 5/5
Enviando un MAJOR, CONSTRUCCIÓN DE 4 CARBAKS. PAÍSES DE MONTENEGRO PARK Y SOUGHT, LAUBAI PUK…
$75,355
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Apartamento 2 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 5/5
REGULACIONES PRESENTADAS, CONSEQUENCE 2 ANGLE. Pero. BUTTER SUBMITTED with COMPONENTS AND BU…
$48,437
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