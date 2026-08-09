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Apartamentos en venta en Klaipeda, Lituania

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39 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 87 m²
Piso 6/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$306,056
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 77 m²
Piso 3/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$260,843
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 87 m²
Piso 5/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$301,419
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 119 m²
Piso 1/1
Apartamentos exclusivos para aquellos que aprecian la comodidad y la autenticidad del casco …
$721,768
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 74 m²
Piso 2/3
¡Será flexible en la cabeza del sENAMIUS, con el SHIPMENTO a la derecha de la tercera! Ellos…
$294,160
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 81 m²
Piso 3/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$262,003
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
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Habitaciones 3
Área 87 m²
Piso 3/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$289,826
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Apartamento 2 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 3/3
En el lugar único de Klaipeda, en el casco antiguo de Klaipeda - Tomo g. 16, en Klaipeda 2 h…
$182,011
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 2/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$194,763
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Piso 7/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$310,693
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
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Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 78 m²
Piso 5/5
Smiltės g. 49, Klaipeda, Lituania. Apartamento ligero y limpio 77,53 metros cuadrados en el…
$129,842
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
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Área 81 m²
Piso 4/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$268,958
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Apartamento 2 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 3/3
¡No es posible! Apartamento totalmente renovado de 2 habitaciones en venta en el lado de la…
$155,851
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Apartamento 4 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 4
Área 118 m²
Piso 8/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$420,827
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 6/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$286,348
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Apartamento 4 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 4
Área 78 m²
Piso 2/3
Maternidad e historia. El pulso y la paz de la ciudad en un lugar. Ofrecemos la posibilidad…
$304,362
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 73 m²
Piso 1/5
Amplio apartamento de 3 habitaciones en venta en la parte trasera del casco antiguo. Apartam…
$248,502
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Apartamento 2 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 5/5
Totalmente amueblado, apartamento de 2 habitaciones con balcón en Klaipeda, en el quinto pis…
$102,019
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 3
Área 79 m²
Piso 2/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$245,772
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Apartamento 3 habitaciones en Klaipeda, Lituania
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Klaipeda, Lituania
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Área 77 m²
Piso 6/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$282,870
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Apartamento 2 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 3/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$168,099
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Klaipeda, Lituania
Habitaciones 2
Área 61 m²
Piso 1/9
NUEVA INSTALLACIÓN DE 2 CAPSULES PERO ------------------------------------------------------…
$146,143
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Klaipeda, Lituania
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Área 77 m²
Piso 4/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$266,640
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Área 72 m²
Piso 8/10
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$296,782
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Área 82 m²
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Área 44 m²
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$179,692
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Piso 4/10
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$290,985
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Área 82 m²
Piso 3/10
"City10" no es sólo un nuevo apartamento en el centro de Klaipeda. Es un proyecto para aquel…
$273,596
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Klaipeda, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 5/5
SUBMITTED INVESTMENT OBJECT Apartamento de 2 habitaciones para alquiler, adecuado para inve…
$92,305
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Piso 4/10
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$274,755
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