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Apartamentos en venta en Alytus, Lituania

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Apartamento 2 habitaciones en Alytus, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Alytus, Lituania
Habitaciones 2
Área 43 m²
Piso 2/3
Los locales se utilizan actualmente como firma de abogados, por lo que el apartamento tambié…
$114,020
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Apartamento 3 habitaciones en Alytus, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Alytus, Lituania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 4/5
CALIDAD DE NO PROCURACIÓN COMCOMMERCIAL - VENTA DE TALLO ALREADY 3 CAPSULES Para aquellos q…
$160,287
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Apartamento 1 habitación en Alytus, Lituania
Apartamento 1 habitación
Alytus, Lituania
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 7/9
GERA INVESTMENT FOR LIVING! Si quieres vivir alto, admirar vistas panorámicas de la ciudad,…
$73,086
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Apartamento 2 habitaciones en Alytus, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Alytus, Lituania
Habitaciones 2
Área 34 m²
Piso 3/5
SUBMITTED FOR INVESTMENT SELECTED FOR 2 CARBALANCES - ¿Está soñando con su primer hogar par…
$48,487
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Apartamento 4 habitaciones en Alytus, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Alytus, Lituania
Habitaciones 4
Área 142 m²
Piso 3/3
Cerca de 142 KV.M. SPRETS Y LUZ CON LAMP ULONTS G. ¡ALYTAUS EN SENAMITERY! ¡Descúbrete en ca…
$156,506
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Apartamento 2 habitaciones en Alytus, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Alytus, Lituania
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 5/5
Vendido 2 tablas con la firma para comprar - VINGIO G., ALYTUS - Apartamento de 2 habitacio…
$83,570
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Apartamento 1 habitación en Alytus, Lituania
Apartamento 1 habitación
Alytus, Lituania
Habitaciones 1
Área 36 m²
Piso 5/5
SUBMITTED PROCEDURES FOR THE ACTUAL SITUATION OF 1 KAMBARIO BUTTER IN THE SUFFICIENT GIVEN C…
$43,071
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