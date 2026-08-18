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Apartamentos en venta en Kedainiai, Lituania

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Apartamento 4 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 4
Área 80 m²
Piso 5/5
Vendido en el ESPACIO 4 CASTLE PERO EN EL NOMBRE RENONED - A. KANAPINSKAS GATV! ¿Buscas un h…
$90,511
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Apartamento 3 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2/2
Amplio apartamento de 3 habitaciones en venta en el pueblo de Pažieislis, distrito de Kėdain…
$31,380
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Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 4/5
SALES PERO, RAYS G.14, POINTS. Address - Rasa g. 14-45, Kėdainiai; El área total es de 48,2…
$59,035
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Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Piso 4/5
¿Buscas un apartamento ordenado y acogedor? ¡Este proyecto! Apartamento de 2 habitaciones e…
$43,017
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Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 4/5
Donde otro jugador, GROWTH G.24, Puntos. ! DOMINIA EXCHANGE TO 1 ó 1,5 CABB. Instala BUTTER!…
$55,955
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Apartamento 1 habitación en Kedainiai, Lituania
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Kedainiai, Lituania
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 4/5
VENTA PERO, BUENO G. 17, Puntos. Address - Geguči.105/ g. 17-68, Kėdainiai; Superficie tota…
$40,576
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Apartamento 2 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 33 m²
Piso 4/5
Acogedor apartamento en venta en Kėdainiai, Ši.105/ g. 116 ¿Buscando una vivienda compacta …
$25,073
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