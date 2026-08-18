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Apartamentos en venta en Druskininkai, Lituania

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13 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Druskininkai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 4/6
SEGUNDO PROPUESTA PARA LOS INVESTIGACIONES EN LA PROPIEDAD IMMOVABLE, ¡Cual es el problema! …
$150,708
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Apartamento 4 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 4
Área 114 m²
Piso 7/11
Exclusivo apartamento con espacio privado SPA! Esta es la definición exacta de esta espacios…
$341,482
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Apartamento 3 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Piso 1/2
SALE BUTAS, 80 KV.M, SEGUNDA VENTA MIESTO CENTRE, M.K. ČIURLIONIO G., ¡El primero! ES ACCESO…
$255,755
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Apartamento 3 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 3
Área 77 m²
Piso 1/3
Todo lo que necesitas para una vida familiar de calidad y descanso está aquí. ¿Aprecias tu t…
$281,213
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Apartamento 2 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 2
Área 30 m²
Piso 2/4
En Druskininkai, en Grodno Street 80, el apartamento de dos habitaciones se vende en un apar…
$25,505
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Apartamento 3 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 3
Área 71 m²
Piso 3/10
VENTA DE USTEDES Y CALIDAD INSTALADA EN LA 3a CAMBASE SOBRE LOS DRUSKERS • El apartamento e…
$176,378
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Apartamento 2 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 2
Área 42 m²
Piso 1/2
Excelente apartamento totalmente amueblado para sus vacaciones en el centro de Druskininkai.…
$148,047
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Apartamento 3 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 3
Área 84 m²
Piso 1/3
Espacioso nuevo edificio para 3 personas apartamento cerca del centro de la ciudad GENERAL:…
$296,077
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Apartamento 2 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 1/5
¡Qué bien, es la calidad y el lugar más grande de vivir! Usted vivirá al mismo tiempo en un…
$189,508
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Apartamento 1 habitación en Druskininkai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 4/5
VENTA DE PERÍODO DE NON-RAVING G., 1 CAMBARIO, 28,72 KV.M PARA LA PREPARACIÓN = = = = = = = …
$51,551
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Apartamento 3 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 4/4
SEALS Y PASSENGERS 3 DE LA GMBH BÁSICA DEBE SER EN LA FIRECTURA DE ROAD CON TWO BALKNOWLEDGE…
$115,714
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Apartamento 3 habitaciones en Druskininkai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Piso 1/3
Espacioso apartamento para 3 personas en el centro de la ciudad GENERAL: Precio de venta: 1…
$182,350
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Estudio 1 habitación en Druskininkai, Lituania
Estudio 1 habitación
Druskininkai, Lituania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Número de plantas 4
Druskininkai – The resort city, located in the very south of Lithuania and is visited by abo…
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