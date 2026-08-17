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Apartamentos en venta en Birstonas, Lituania

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Apartamento 2 habitaciones en Birstonas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Birstonas, Lituania
Habitaciones 2
Área 67 m²
Piso 2/4
BUTS SALE DESDE 40.80 Kv / m - 143.68 kv / m. EN EL SEGUNDO BIIRŠTONO CENTRE, YOUTH GMBH ---…
$245,576
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Apartamento 4 habitaciones en Birstonas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Birstonas, Lituania
Habitaciones 4
Área 144 m²
Piso 4/4
BUTS SALE DESDE 38,82 sq / m - 143,68 sq / m. EN EL SEGUNDO BIIRŠTONO CENTRE, YOUNG --------…
$533,925
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Apartamento 2 habitaciones en Birstonas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Birstonas, Lituania
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 1/4
BIRŠTONO MIESTE, PARABLE LIGHT, THE SPACE 2 CABLES have been with A MAJOR ESTABLISHED IN THE…
$227,316
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Apartamento 2 habitaciones en Birstonas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Birstonas, Lituania
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 2/4
BUTS SALE DESDE 40.80 Kv / m - 143.68 kv / m. EN EL SEGUNDO BIIRŠTONO CENTRE, YOUTH GMBH ---…
$163,801
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Apartamento 2 habitaciones en Birstonas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Birstonas, Lituania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 2/2
Apartamento 57.41 metros cuadrados, casa reformada Darius y Girėno str. 5, Birštonas Repara…
$175,145
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